Fernández afirma que 'Sevilla de 10' es un programa "realista" para que la provincia tenga servicios de primer nivel

El presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha destacado que el documento entregado este pasado lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, titulado 'Sevilla de 10. Un reto compartido', es un programa "realista y de cumplimiento inmediato", y, sobre todo, "que es un documento que no es ningún brindis al sol".

Así lo ha manifestado Fernández durante la rueda de prensa en la que ha desgranado la reunión mantenida el presidente del Gobierno andaluz, así como el documento entregado al mismo. En este sentido, ha resaltado que "Moreno puede utilizar a la Diputación para que Sevilla tenga servicios de primer nivel".

Dentro de este contexto, ha querido dejar claro que la reunión "no era sólo una reunión de cortesía, sino fue una reunión con contenido donde se hablaron de propuestas muy complejas. Propuestas que nacen de la escucha activa, de la observación, del conocimiento que la Diputación Provincial de Sevilla y este que les habla tiene del territorio".

Tales propuestas, ha continuado el presidente de la Diputación, "me llegan de los alcaldes y alcaldesas, de los empresarios, de los sindicatos, de las mancomunidades, me llegan de todo el mundo", las cuales "he ido recopilando a lo largo de estos meses y forman parte de este documento, en definitiva, se trata de un plan provincial, pero que yo quiero que el Presidente de la Junta lo haga suyo", ha apostillado

Del mismo modo, Fernández ha destacado que Sevilla tiene que tener un proyecto "único y reconocible", al tiempo que ha señalado que "la capital tiene una realidad absolutamente diferente al área metropolitana de Sevilla, y esta última va como un tiro porque es el único área que está creciendo en población". Por todo ello, "debemos tener en cuenta que la diputación es un motor, es una palanca y puede ser esa bisagra que genere la simbiosis necesaria para poder desplegar las políticas en el territorio", ha matizado.

20 MILLONES DE EUROS PARA LA COHESIÓN SOCIAL

Entre las diez propuestas que contiene el documento que el presidente de la Diputación ha entregado a Moreno, Javier Fernández ha destacado el relativo a la cohesión y el equilibrio social, y en este sentido ha anunciado que desde la Diputación "se van a poner en las próximas semanas 20 millones de euros para desplegar un plan social, 15 millones para empleo y cinco millones para todo lo relativo a ayudas de emergencia social".

Al hilo de ello, ha señalado que al presidente de la Junta le ha planteado "complementar ese plan con otros 20 millones por parte del Gobierno andaluz", además de plantearle "la posibilidad de que se firmen convenios con las diputaciones, con las ocho diputaciones, para que sean ellas el instrumento en el cual se puedan desarrollar los planes de empleo, los planes sociales y que vengan a sumar al plan que tenemos en Sevilla a través del Plan Más Sevilla Social", ha apostillado.

Entre otras de las propuestas, Fernández ha hecho especial hincapié en la revisión del actual Plan de Organización del Territorio de la Organización Urbana de Sevilla (Potaus), en el que Sevilla tenía 46 áreas de oportunidades definidas, pero "solamente hay ocho en las que hay algo de movimiento y por lo tanto hay que darle una vuelta para que el suelo, para que todo lo que es el territorio pueda estar desarrollándose en el menor tiempo posible y sobre todo para actualizar las condiciones urbanísticas de cada una de estas zonas", ha asegurado.

"No nos podemos permitir que haya inversiones que se quieran venir al territorio y que por no tener suelo, por no tener la disponibilidad o por no haber hecho los deberes no tengamos la posibilidad o haya inversiones que quieran venir a Sevilla y que tengan que buscar otro territorio porque aquí no hayamos hecho los deberes", ha aseverado, por lo tanto, "es necesaria la identificación de nuevas oportunidades en el área metropolitana de Sevilla para la atracción de empresas", ha añadido.

Otra de las propuestas a las que Javier Fernández ha dado prioridad, es la creación un plan de vivienda pública, "en el que queremos implicar también al Gobierno de España", y es que "creo que el gran reto del futuro, por lo menos en el corto o medio plazo, va a estar en el tema de la vivienda. Hay miles de informes que dicen claramente que es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta hoy por hoy la gente joven y creo que hay que plantear un plan metropolitano de vivienda contando con los ayuntamientos, la Junta de Andalucía y el Estado", ha defendido.

Por otro lado, el documento abunda en otras medidas relativas al "rescate del talento" mediante la creación de un plan de residencias universitarias, para "construir alguna más y crear más plazas"; incentivar el transporte público, "incrementando las líneas, la accesibilidad y trabajar para conectar el transporte público con la ciudad"; así como, crear un pacto por las carreteras secundarias con el fin de contribuir a la movilidad provincial.

Por último, Fernández ha incidido en la necesidad de que haya una conferencia de presidentes de diputaciones al tiempo que ha lamentado que el presidente de la Junta "no es muy explícito en este tema". "Yo le insistí en el concepto de que creo que mientras más escuche, mientras más posiciones diferentes tenga, creo que el gran beneficiado puede ser él y pueden ser las políticas de la Junta de Andalucía", porque si no, "todo se queda en la estructura periférica de la propia Junta donde todo es lo mismo", ha matizado.

"Sevilla tiene dos millones de habitantes, 700.000 en la capital y 1.300.000 en la provincia, con lo cual estamos hablando de una de las provincias más importantes de España, por supuesto la provincia más importante de Andalucía y tiene que tener los servicios y tiene que tener el cariño por parte de todas las administraciones, incluida la Junta de Andalucía y por supuesto su Presidente. En definitiva, creo en su buena fe y le va a poner cariño a todas estas propuestas", ha concluido.