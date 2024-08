Fernández avisa que Moreno no da a Sevilla "lo que le corresponde" y que no la tiene "entre sus prioridades"

Le reprocha no haber tenido "respuesta" a su decálogo de peticiones "Sevilla 10" sobre el Potaus o para un plan metropolitano de vivienda



SEVILLA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, el socialista Javier Fernández, ha asegurado que la provincia no está recibiendo del Gobierno andaluz del popular Juanma Moreno "el trato que le corresponde" al acoger cerca "del 25 por ciento" de la población andaluza y albergar la capital política y administrativa de la región. "No creo que la Junta tenga a Sevilla entre sus prioridades", ha asegurado Fernández avisando de que Moreno no habría respondido a su decálogo de peticiones y propuestas para la provincia.

En una entrevista con Europa Press, Javier Fernández, también secretario general del PSOE sevillano, ha evaluado el transcurso del actual mandato de la institución provincial, marcado por el Gobierno en solitario y minoría de los 15 diputados socialistas tras una larga etapa de mayorías absolutas, y el acuerdo programático con los cuatro diputados de IU que conforman el grupo de Con Andalucía; toda vez que el PP cuenta con once diputados como principal fuerza de oposición y Vox tiene un único capitular.

El proyecto presupuestario de la Diputación para este año 2024, con un montante de unos 558,8 millones de euros como principal herramienta con la que desplegar políticas en los municipios, fue aprobado por los socialistas en el pleno con el apoyo de Con Andalucía fruto de dicho acuerdo programático; contando de otro lado con el voto contrario del PP y de Vox.

Al respecto, Javier Fernández ha manifestado que su gobierno local trabaja "bien" con los diputados de IU como socios programáticos, destacando que hay una "importante lealtad" entre ambas partes porque las dos están "interesadas en que haya estabilidad" en la Diputación y que los ayuntamientos y agentes sociales de la provincia y de los municipios "detecten que hay esa gobernabilidad".

EL TRABAJO INSTITUCIONAL

Al hilo, Javier Fernández ha defendido que los socialistas cuentan además con "contactos permanentes" con los restantes grupos de la Diputación y él, como presidente de la institución, mantiene gestiones con los alcaldes/as más allá de "los colores políticos" de cada cual. "La Diputación y los diferentes ayuntamientos trabajamos conjuntamente en la resolución de los problemas de los territorios con verdadera lealtad institucional", ha enfatizado.

Al hilo, el presidente de la Diputación y secretario general del PSOE sevillano ha destacado que el Gobierno central, presidido por el socialista Pedro Sánchez, está siendo "muy receptivo a los planteamientos" de la institución provincial, lo que le ha llevado a rememorar las visitas cursadas a la institución por el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente; y la titular de la cartera de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Ello le ha llevado a ensalzar la "apuesta" del Gobierno central del PSOE, en coalición con Sumar, por la provincia de Sevilla, lo que se traduce según sus palabras en la financiación estatal del 50 por ciento de los costes de las obras del tramo norte de la línea tres del metro, ya en marcha por parte de la Junta de Andalucía, que aporta la otra mitad de la financiación principalmente mediante fondos europeos; el proyecto de sustitución de los tirantes del puente del Centenario y la ampliación de su calzada con un carril más o el anteproyecto del puente previsto para el tramo de la autovía metropolitana SE-40 comprendido entre Dos Hermanas y Coria del Río, al objeto de salvar el cauce del Guadalquivir mediante un viaducto que sustituiría a los túneles inicialmente previstos.

"PUNTOS DE CONFLICTO" CON LA JUNTA

Javier Fernández también ha puesto su mirada en el Gobierno andaluz del popular Juanma Moreno, avisando de los "puntos de conflicto" entre ambas partes por el tratamiento de la provincia en materia de turismo. Al punto, ha rememorado los desencuentros entre ambas partes por la representación andaluza en la anterior edición de la Feria Internacional del Turismo (Fitur), donde la Junta se centró según sus palabras en "promocionar un turismo de masificación y de costas, dejando en un segundo plano el turismo de interior, tan importante para Sevilla".

Del mismo modo, Javier Fernández ha rememorado el decálogo de reivindicaciones y propuestas que trasladó al presidente andaluz en una reunión con el mismo, el documento "Sevilla 10", con peticiones como actualizar el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus), diseñado para ordenar el suelo de los 46 municipios de la corona metropolitana y en vigor desde 2009; la creación de un plan metropolitano de vivienda; apoyo económico de la Junta para las contrataciones temporales entre desfavorecidos que cada año financia la Diputación o mejoras en el Consorcio Metropolitano de Transportes, entre otras cuestiones.

JUANMA MORENO Y LA PROVINCIA

"Más de dos meses después, aún no he tenido respuesta", ha enfatizado Javier Fernández aludiendo a Juanma Moreno, quien según ha reconocido demuestra "lealtad institucional y cortesía", pero no "complementariedad" con la Diputación ni "dedicación" a la provincia.

Al punto, ha recordado que con 1.957.210 habitantes según la última revisión del padrón municipal, la provincia de Sevilla constituye aproximadamente "el 25 por ciento de la población" andaluza y a su juicio, la provincia no está recibiendo del Gobierno andaluz del PP "el trato que le corresponde". "No creo que la Junta tenga a Sevilla entre sus prioridades", ha criticado.