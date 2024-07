SEVILLA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla y secretario general del PSOE sevillano, Javier Fernández, ha mostrado este miércoles una "posición de prudencia" ante el acuerdo alcanzado por los socialistas con ERC para investir a Salvador Illa como nuevo presidente de Catalunya, a cambio de que la región salga del régimen común y que la Agència Tributària Catalana gestione, liquide, recaude e inspeccione todos los impuestos, empezando por el IRPF; mediante un concierto económico.

En rueda de prensa, Fernández ha remarcado esa "posición de prudencia" y ha apostado por "ver realmente el contenido de los acuerdos", remitiéndose a las declaraciones previas del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, y mostrando su "plena confianza" en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero.

Fernández ha destacado la "importancia" de que Catalunya cuente con un presidente socialista en lugar de estar gobernada "por un independentista.

En paralelo, ha reconocido que "la financiación es un tema candente", sobre todo porque "Andalucía está infrafinanciada y necesita mejorar su financiación", si bien ha precisado que a los socialistas les "preocupa mucho más no cómo se recaude, sino cómo se distribuya". "No queremos ser más que nadie, pero no vamos a permitir ser menos", ha dicho con relación a Andalucía.