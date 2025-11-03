Festival de Cine Europeo de Sevilla presenta el Premio Ocaña y la Revista Código Queer para mostrar la realidad Lgtbiq+

Presentación del Premio Ocaña y la Revista Código Queer en el Espacio Santa Clara - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Europeo de Sevilla ha celebrado este lunes en el Espacio Santa Clara la presentación del Premio Ocaña a la Libertad y de la Revista Código Queer, un acto que pretende dar visibilidad a las realidades Lgtbiq+ en el ámbito cinematográfico.

Según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota, durante este evento se han dado a conocer las nueve películas que competirán este año por el Premio Ocaña a la Libertad, así como la nueva publicación impulsada por el equipo del Festival Internacional de Cine Queer de Andalucía, Andalesgai y editada por la Fundación Triángulo.

Entre las producciones cinematográficas mencionadas se encuentran 'La petite dernière', de Hafsia Herzi (Francia); 'Enzo', dirigida por Robin Campillo con guion de Laurent Cantet y Gilles Marchand (Francia/Ucrania); y 'La vida fuera', de Mario Martone (Italia). También competirán 'Gen', de Gianluca Matarrese (Italia); 'Before/After', de Manoël Dupont (Francia); 'Drifting Laurent', de Mattéo Eustachon (Francia); 'Els mals nom', de Marc Ortiz Prades (España); 'Sweetheart' (Gioia mia), de Margherita Spampinato (Italia); y 'All the time', de Amélie Derlon Cordina (Bélgica/Francia).

Así, el Premio Ocaña a la Libertad del Festival de Cine Europeo de Sevilla celebra este año su undécimo aniversario. Creado en 2014 por la asociación Cultura con Orgullo (FOC), este galardón nació con la intención de reconocer y difundir obras audiovisuales que aborden temas relacionados con el colectivo Lgtbiq+.

Por su parte, el premio rinde homenaje al artista cantillanero José Pérez Ocaña, referente de libertad y figura clave de la contracultura española durante la Transición española, y reconoce el cine como herramienta de transformación social y concienciación frente a la LGTBIfobia.

La estatuilla del Premio Ocaña a la Libertad, donada por el Ayuntamiento de Cantillana, ha sido creada por el artista y alfarero José Barrios. Inspirada en la obra Retrato de Luna con Gato, expuesta en el Centro de Interpretación Ocaña, esta pieza, según el Consistorio, "simboliza la luz, la alegría y la resistencia del artista que le da nombre".

En la presentación han intervenido el delegado de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García; la delegada de LGTBI del Ayuntamiento de Cantillana, Sara Gómez; el presidente de FOC Cultura con Orgullo, Javier Paisano; Zaira Santos, de Fundación Triángulo; el responsable de programación del Festival, Antoni Navarro; y Marion Berger, adjunta de esta misma área.

El delegado de Igualdad ha destacado que las películas que optan al Premio Ocaña son herramientas de diálogo, de reflexión, de empatía. "Ellas nos hablan del amor, del rechazo, de la transición, del orgullo, de la vulnerabilidad y de la esperanza", ha concluido.