El Festival Flamenco Joaquín el de la Paula regresa al Castillo de Alcalá y homenajea a Javier Barón - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA

SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El XLVI Festival Flamenco Joaquín el de la Paula ha regresado al Castillo de Alcalá de Guadaíra, 16 años después, con la asistencia de 800 personas en el Patio de los Silos, recuperando uno de los escenarios más emblemáticos de la historia de este encuentro y reafirmando el vínculo de la ciudad con el flamenco.

La cita reunió en la noche del sábado a grandes figuras del cante y el toque y tuvo como protagonista y homenajeado al bailaor alcalareño Javier Barón, según se recoge en un comunicado.

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, ha destacado la importancia de recuperar el Castillo como escenario del Festival y de reconocer en su propia tierra la trayectoria de Javier Barón. "Volver a celebrar el Festival Joaquín el de la Paula en el Castillo significa recuperar una parte esencial de nuestra historia y de nuestra identidad. Este espacio, tan vinculado al patrimonio y a la memoria de Alcalá, vuelve a acoger una noche de flamenco a la altura de una ciudad que lleva este arte en sus raíces", señaló.

La alcaldesa ha subrayado además que "homenajear a Javier Barón en Alcalá es un orgullo para todos. Su trayectoria, su forma de entender el baile y su contribución al flamenco hacen que este reconocimiento sea especialmente significativo. Queremos que el Festival siga siendo una referencia y, al mismo tiempo, una forma de poner en valor a nuestros artistas y nuestra cultura".

Por su parte, el delegado de Cultura y Patrimonio, Christopher Rivas, ha destacado que "hemos vivido una noche muy especial, porque el Festival ha vuelto al Castillo 16 años después y lo ha hecho con un cartel de grandes figuras y con un homenaje muy merecido a Javier Barón, uno de los grandes nombres del baile flamenco contemporáneo y sin duda un artista de Alcalá y por tanto muy nuestro", afirmó.

"Reconocer a Javier Barón es también reconocer el valor de quienes han dedicado su vida a engrandecer este arte desde el esfuerzo, el talento y la autenticidad". En este sentido, ha añadido que "Alcalá vuelve a demostrar que el flamenco forma parte de nuestra identidad y que nuestra ciudad tiene un papel propio en la historia y en el presente de este arte".

El delegado puso también en valor la recuperación del Castillo como espacio para el Festival. "El regreso a este enclave permite recuperar parte de la esencia de Joaquín el de la Paula y unir nuestro patrimonio con una de nuestras mayores señas de identidad cultural. Era un compromiso personal y una deuda pendiente, y con esta vuelta al Castillo, se hace justicia con el flamenco de Alcalá", indicó. Rivas, que puso en valor la espectacular iluminación artística del recinto, reforzada para el festival, celebró que por primera vez en años, el festival hubiese agotado todas las entradas disponibles, como muestra de la expectación generada".