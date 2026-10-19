La Fiscalía de Sevilla pide el archivo de la investigación por intrusismo al perito del móvil de Carcaño

Archivo - Manifestantes con carteles con la foto de Marta del Castillo. Archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado el archivo de la investigación por un posible delito de intrusismo al CEO de Lazarus Technology, Manuel Huerta, en el informe pericial del teléfono de Miguel Carcaño en la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo, llevada a cabo tras la denuncia por parte del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA).

Cabe mencionar que el Colegio defendía que el investigado habría "intervenido en calidad de perito en informática forense" en el caso de la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo "siendo la realización de informes periciales informáticos acto propio de la profesión de ingeniero técnico en informática" y habiendo afirmado esta intervención tanto en sede judicial como ante medios de comunicación a pesar de "carecer de titulación académica con validez en territorio español".

Ahora, el Ministerio Público en su escrito, consultado por Europa Press, argumenta que "a diferencia de otras ramas tradicionales como la industrial, caminos o telecomunicaciones, la ingeniería informática no fue considerada formalmente una profesión regulada por ley en España".

Así, incide en que "la entidad que representa a la profesión de ingeniería informática española, en su propia página web, reconoce que la ingeniería informática lleva décadas en una anormal situación regulatoria, especialmente en relación al resto de ingenierías, aceptando que no existe un reconocimiento de la actividad profesional".

Además, remarca que la ley de enjuiciamiento criminal "regula la posibilidad de que por el juez instructor se acuerde la práctica del informe pericial por peritos titulares como no titulares que carecen de título oficial", por lo que "la actividad pericial realizada por el perito denunciado estaría igualmente avalada por dicha ley", dado que "la actividad realizada por el denunciado no se encuentra entre las señaladas de exclusividad profesional de los ingenieros técnicos de informática o ingenieros técnicos en informática de sistemas".

En contexto, del decano del CPITIA, Pedro de la Torre, solicitaba hace unas semanas la tramitación como procedimiento abreviado del caso en aras de agilizar la instrucción.

Incidía además en que el mismo continúa prestando sus servicios "en lugar abierto al público, atribuyéndose además de forma reiterada en medios de comunicación la condición de perito en informática, para lo cual, sostiene, no se requiere de ninguna titulación".