La Flamenkedada de Mairena del Alcor (Sevilla) reúne a más de un millar de personas, en su mayoría jóvenes

La Flamenkedada de Mairena del Alcor en su edición 2025. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR

SEVILLA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Casa Palacio de los Duques de Arcos de Mairena del Alcor (Sevilla) acogió en la noche de este viernes una nueva edición de la Flamenkedada, con más de un mil asistentes, en su mayoría jóvenes, que completaron el auditorio Manuel Mairena "hasta altas horas de la madrugada".

Según ha informado el Consistorio en una nota, el espectáculo contó con un cartel que acogió artistas como el local Saavedra y los jerezanos Luis de Perikín y su grupo, "que pusieron en pie al público con su propuesta flamenca". El cantaor Juan de Mairena participó en el fin de fiesta y protagonizó uno de los momentos más destacados de la jornada.

El Ayuntamiento ha valorado el desarrollo del evento como una iniciativa que, además de su carácter cultural y festivo, contribuye a "dinamizar el municipio y reforzar la imagen de Mairena del Alcor como referente flamenco en Andalucía".