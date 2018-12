Franquiciados de peluquerías Low Cost agreden al dueño al salir de los juzgados de Sevilla

Publicado 18/12/2018 15:03:20 CET

SEVILLA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de franquiciados de las peluquerías Low Cost, investigados por un fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social a través de falsos contratos de formación que alcanza los tres millones de euros y que supera los 35 detenidos, han perseguido y agredido este martes al dueño de la franquiciadora a su salida de los juzgados de Sevilla, donde había acudido a declarar.

El dueño de la Sociedad Franquiciadora de Peluquerías Low Cost S.L., David Llera, junto a otros tres acusados han declarado este martes en el Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla como investigados tras ser detenidos en el marco de una operación llevada a cabo meses atrás por la Policía Nacional por haberse presuntamente beneficiado de falsos contratos de formación, obteniendo de forma fraudulenta bonificaciones y beneficios de las Seguridad Social.

En las puertas de los juzgados de Sevilla, mientras declaraban estos cuatro acusados, se concentraban una treintena de personas, entre ellos franquiciados investigados pero que se sienten estafados por la empresa, ya que "nunca fueron conscientes de que los contratos eran en fraude de ley" y que "no han percibido" las bonificaciones de los cursos.

A la salida del dueño de la franquiciadora por la puerta del Juzgado de Guardia de los edificios judiciales del Prado de San Sebastián de la capital andaluza, minutos antes de las 12,00 horas de este martes, este grupo de manifestantes han salido a la carrera persiguiendo al dueño, arrojándole agua, increpándole y golpeándole con las pancartas que portaban.

En plena carrera, un varón que acompañaba al dueño e intentaba protegerlo se ha girado encarándose con los manifestantes, lanzándose mutuamente golpes, viviéndose entonces momento de mucha tensión. Rápidamente han intervenido agentes de la Policía Nacional, para calmar los ánimos y evitar que la situación fuera a peor.

DECLARACIONES

Además de David Llera, este martes estaban citados a declarar más investigados, si bien sólo han asistido tres más, María del Mar Romero, la presunta pareja de David y dueña de la empresa de formación, un testaferro y un encargado de la formación y de la selección de personal, que se ha acogido a su derecho a no declarar.

El dueño, según ha comentado a los medios David Andana, uno de los abogados de las defensas presente en las declaraciones, ha reconocido haber recibido 1,5 millones de euros de la Seguridad Social en concepto de subvenciones para formación y aunque era un dinero destinado a los franquiciados, él lo gestionó para costear la formación de los trabajadores.

De otro lado, ha negado que mantuviera una relación con la investigada y dueña de la empresa de formación, a la que transfería todo el dinero de las subvenciones. Si bien, franquiciados y trabajadores han declarado ya en el marco de la investigación de que sí eran pareja.

Llera ha apuntado que el hecho de formalizar contratos de formación con los trabajadores de las peluquerías era una decisión de los franquiciados, aunque él ofreciera esta posibilidad.

De otro lado, hoy ha declarado también un testaferro de la franquiciadora, quien ha afirmado que no tenía conocimiento del fraude a la Seguridad Social ni del tipo de contrato de los trabajadores. Él trabajaba como autónomo y su labora era el trato con los proveedores. Si bien, en un momento determinado los dueños de la sociedad le ofrecieron constituir una sociedad y ser el administrador único, pero "siguió con el mismo trabajo".

Por último, el formador y seleccionador del personal se ha acogido a su derecho a no declarar. Las declaraciones, que continuarán este miércoles, previstas para este martes y que no se han podido celebrar por la no presencia de los investigados citados han quedado suspendidas hasta nueva fecha.