Fuentes de Andalucía (Sevilla) avanza en el refuerzo de su servicio de bomberos con más plazas y un nuevo parque

Visita de la Diputación a Fuentes de Andalucía (Sevilla) - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Vicepresidente del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Sevilla, y diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha visitado esta semana la localidad de Fuentes de Andalucía para conocer el solar donde se construirá el nuevo Parque de Bomberos, una visita en la que al alcalde ha anunciado la creación de cuatro nuevas plazas que se sumarán a las dos existentes, con el objetivo de que el parque pueda ser transferido al Consorcio, tanto en personal como en equipamiento.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el nuevo parque permitirá mejorar la operatividad del Área Campiña-Sierra Sur, acercando la ubicación a la salida de la autovía A-4. Según Domínguez, desde la Diputación "se está trabajando ya en la elaboración de los pliegos para la licitación del proyecto del nuevo parque".

Estas actuaciones se enmarcan en la apuesta por "consolidar" el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Sevilla, que contará con 38,45 millones de euros en 2026, la mayor partida destinada hasta la fecha, aprobada en el Pleno del 20 de noviembre.

Además, el presupuesto del Área de Servicios Públicos Supramunicipales contempla 6,7 millones de euros para la adquisición de 16 nuevos vehículos, con el objetivo de renovar y mejorar la flota del sistema provincial de bomberos.

Con datos de 2024, el parque de bomberos voluntarios de Fuentes de Andalucía realizó un total de 343 intervenciones, con una media diaria de 0,64 salidas y un ISMA (índice de salida mínima activada) de 0,38.