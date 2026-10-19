La Fundación la Caixa impulsa con 975.575 euros un proyecto biomédico del Instituto de Biomedicina de Sevilla

Archivo - El niólogo y fisiólogo Simón Méndez Ferrer - FUNDACIÓN LA CAIXA - Archivo

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación "la Caixa" ha entregado sus ayudas a 80 nuevos proyectos de biomedicina y salud liderados por centros de investigación, universidades y hospitales de España y Portugal, entre los que ha seleccionado un proyecto liderado por Simón Méndez Ferrer, del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), que recibirá 975.575 euros de la Fundación la Caixa para investigar cómo contribuyen las células sanguíneas inflamatorias a la coagulación de la sangre, elegido en el marco de la Convocatoria de Investigación en Salud 2026 de la entidad.

Según ha detallado la fundación en una nota de prensa, se trata de proyectos científicos, a los que ha apoyado con un importe total de 32,4 millones de euros, que abordarán desafíos sanitarios actuales, desde la generación de conocimiento científico hasta el desarrollo de soluciones con impacto social.

El proyecto sevillano, que se realizará en consorcio con Chloé James de la Universidad de Burdeos, tiene como objetivo comprender cómo contribuyen las células sanguíneas inflamatorias a la formación de trombos en las personas con neoplasias mieloproliferativas, un grupo de trastornos sanguíneos crónicos caracterizados por la producción excesiva de células sanguíneas y que pueden provocar complicaciones graves, tales como problemas cardiovasculares derivados de la formación de trombos.

A través de modelos celulares humanos y modelos experimentales de la enfermedad, el equipo investigador estudiará las interacciones entre las células sanguíneas y los mecanismos que impiden la eliminación de determinadas células inflamatorias envejecidas y sus interacciones anómalas con otras células, lo cual podría aumentar el riesgo de trombosis.

PREDECIR EL RIESGO DE TROMBOSIS

Los resultados podrían contribuir a identificar biomarcadores que permitan predecir mejor el riesgo de trombosis y optimizar el tratamiento, evitando su toxicidad en pacientes de bajo riesgo, ya que la identificación de nuevas dianas terapéuticas podría prevenir en el futuro estas complicaciones y mejorar el pronóstico de los pacientes.

En este contexto, la Convocatoria de Investigación en Salud, que ha alcanzado su novena edición, apoya investigaciones de carácter básico, clínico y traslacional que abordan grandes desafíos de la biomedicina y la salud en varios ámbitos: neurociencias, enfermedades cardiovasculares y metabólicas, oncología, enfermedades infecciosas y tecnologías facilitadoras en alguno de estos campos.

Con ella, los investigadores seleccionados en esta convocatoria a menudo intentarán comprender los procesos biológicos que subyacen a una enfermedad: por ejemplo, cómo se comportan las células, cómo interactúan los distintos sistemas del organismo o cómo influyen los factores genéticos, ambientales y de otro tipo en la evolución de la enfermedad.

En contexto, la convocatoria 2026 ha recibido 800 propuestas, de las que se han seleccionado 32 --23 de ellas en instituciones de España y nueve de Portugal--, que recibirán hasta un millón de euros cada uno para investigar cómo surgen y progresan las enfermedades, así como la manera en que las interacciones entre los sistemas biológicos influyen en estos procesos.

En conjunto, los proyectos premiados combinarán la biología fundamental con enfoques avanzados en genómica, bioingeniería, modelización computacional y ciencia de datos para generar nuevo conocimiento que podría allanar el camino hacia nuevas terapias, métodos de diagnóstico y estrategias de intervención.

La convocatoria se realiza en colaboración con la Fundación Luzón, con la que la Fundación la Caixa mantiene una alianza para cofinanciar un proyecto sobre esclerosis lateral amiotrófica (ELA), y con la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), organismo público vinculado al Ministerio de Educación, Ciencia e Innovación de Portugal, que subvenciona tres de los nueve proyectos portugueses premiados en esta edición.