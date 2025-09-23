La Fundación Cajasol suspende la colaboración prevista con el club Caja87 de Sevilla para la temporada actual

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y el presidente del club de baloncesto Caja87, Gonzalo Crespo tras la firma del acuerdo de colaboración, en foto de archivo. - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha anunciado que la colaboración prevista con el club de baloncesto Caja87 para esta temporada 2025-2026 "queda sin efecto", debido a "la imposibilidad de llegar a tiempo para la adecuada implementación e inicio del proyecto en los plazos establecidos".

En este sentido, hace unos días se dio a conocer este nuevo proyecto entre las dos instituciones con el fin de promover la práctica del baloncesto y dar respaldo al talento andaluz. "Sin embargo, no ha sido posible llegar a un entendimiento en todos los aspectos relativos al convenio, por lo que se ha decido suspender la colaboración", señala la fundación en una nota de prensa.

Para la Fundación Cajasol, este proyecto se planteaba como un "reto muy ilusionante" dentro de su apuesta por el deporte andaluz, lo cual se corrobora con el resto de los acuerdos de colaboraciones que lleva a cabo con diferentes clubes deportivos de Andalucía.

En cualquier caso, la Fundación Cajasol desea "el mayor de los éxitos" al club Caja87 para esta temporada. La Fundación reitera que esta decisión, "enfocada en asegurar la calidad de sus proyectos, no cierra puertas a futuras colaboraciones con el Caja87, para el impulso del baloncesto en la ciudad de Sevilla".