La Fundación Juan Lozano convoca su I Premio Internacional de Fotografía dotado con 8.500 euros

Convocatoria del I Premio Internacional de Fotografía Fundación Juan Lozano. - FUNDACIÓN JUAN LOZANO

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Juan Lozano ha convocado el I Premio Internacional de Fotografía Fundación Juan Lozano con el objetivo de fomentar la cultura. La iniciativa seleccionará doce imágenes que ilustrarán la Agenda 2027 editada por la propia entidad a modo de catálogo y formarán parte de una exposición presencial en el Patio Central de la Casa de la Provincia de Sevilla.

Según detalla la entidad en su página web, consultada por Europa Press, el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 18 de octubre. El certamen, de participación gratuita, está dotado con un premio de 8.500 euros y se dirige a personas mayores de 18 años, ya sean aficionadas o profesionales, sin restricción por país de residencia.

La participación en el concurso implica la aceptación íntegra de las bases y del fallo del jurado, así como la renuncia explícita a cualquier reclamación posterior. Con el fin de garantizar la transparencia del proceso, quedan excluidos de la convocatoria los miembros del jurado, el personal de la Fundación y de sus empresas vinculadas, así como sus familiares directos.

Las bases establecen una temática libre en la que se valorará especialmente la originalidad, el talento y la creatividad. Cada participante podrá presentar un máximo de una fotografía, la cual deberá ser original, inédita y no haber sido premiada en otros concursos. Asimismo, el participante debe ser el único titular de todos los derechos de la imagen.

En caso de que aparezcan personas reconocibles, el autor deberá disponer y conservar el consentimiento expreso por escrito exigido por la normativa, reservándose la organización el derecho de excluir las obras que no lo acrediten. Queda prohibida la inclusión de firmas, marcas de agua o marcos que identifiquen al autor.

CALENDARIO, GALARDONES Y EXPOSICIÓN

El jurado seleccionará doce obras finalistas cuyo fallo se dará a conocer a partir del 2 de noviembre de 2026. Entre las doce elegidas se repartirá la bolsa total de 8.500 euros, estructurada en un primer premio de 3.000 euros y once premios finalistas dotados con 500 euros cada uno.

El acto de entrega de galardones y la inauguración de la muestra tendrán lugar el 2 de diciembre en la Casa de la Provincia de Sevilla. Las doce imágenes pasarán a integrar la colección permanente de la Fundación y se exhibirán en el Patio Central del recinto hasta el 13 de diciembre.

La exposición, cuyo montaje asumirá la entidad organizadora, contará con cartelas visibles con el título, nombre del autor y premio obtenido. La muestra se podrá visitar de martes a sábado en horario de 9,00 a 14,00 y de 18,00 a 21,00 horas, y los domingos y festivos de 10,00 a 14,00 horas (lunes cerrado).