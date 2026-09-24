Gavira justifica el patrocinio de la Junta a la entrega de los premios Escaparate en Sevilla por su "retorno positivo"

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, comparece en comisión parlamentaria. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira (Vox), ha defendido este jueves el "patrocinio" que su departamento concedió a la gala de entrega de los premios 'Escaparate' que se celebró la semana pasada en la céntrica Plaza Virgen de los Reyes, junto a la Catedral de Sevilla, porque, según ha explicado, se acordó tras analizar el "retorno positivo" que tenía dicho evento.

Así lo ha trasladado el vicepresidente segundo y consejero de Turismo durante su comparecencia en comisión parlamentaria para exponer las líneas principales de la consejería que ha asumido en el nuevo Gobierno andaluz conformado tras el pacto suscrito por PP-A y Vox a principios del pasado mes de julio.

Gavira ha respondido a algunas alusiones críticas que a dicha gala de entrega de premios --a la que, entre otras autoridades, acudieron el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz-- han realizado algunos portavoces de los grupos de la oposición que han intervenido en esta comisión parlamentaria.

Así, la diputada del PSOE-A Verónica Pérez le ha reprochado que "su primera decisión como consejero de Turismo ha sido una mariscada o una cena privada de la élite en una plaza pública de Sevilla que han cerrado para ustedes solos", mientras que el diputado del grupo Por Andalucía Rafael Sánchez Rufo ha comenzado su intervención indicándole que la presencia de Vox en el Gobierno andaluz había empezado "regular" y le ha durado "poco" su anuncio de que, con su partido en la Junta, "se acabaron las mariscadas a costa de los andaluces", teniendo en cuenta el "memorable banquete" de dicha cena.

En su réplica, Gavira ha explicado que a su consejería le llegó "una petición de patrocinio" para dicha cena de gala por el 20 aniversario de la revista 'Escaparate', de la que ha valorado que "'vende' Sevilla, que es la capital de Andalucía", y ha subrayado que dicha petición de colaboración también vinculaba a otras administraciones de "signos políticos diferentes" como el Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla.

Para decidir si se concedía dicho patrocinio, en la Consejería de Turismo estudiaron "el retorno" que podía tener dicho evento, según ha continuado explicando Gavira, que ha defendido que ese es "el criterio que utilizan todas las administraciones cuando les llega una petición de patrocinio".

Además, el vicepresidente segundo ha subrayado que la petición de patrocinio para esos premios ya había llegado a la Consejería de Turismo "años atrás", por lo que no era algo nuevo. "Nosotros analizamos el retorno, y como vemos que es positivo, aceptamos", ha indicado Gavira para justificar la decisión de conceder dicho patrocinio.

Dicho esto, ha afeado a los representantes del PSOE-A y Por Andalucía las "mariscadas" vinculadas al sindicato UGT Andalucía, "responsable civil subsidiario de un fraude de 40 millones en cursos de formación", según ha remarcado Gavira, que en ese punto ha subrayado que dicho sindicato aún "adeuda dinero a la Junta de Andalucía", así como ha mostrado un recorte de prensa para criticar que Comisiones Obreras "se gastó 600.000 euros públicos en comidas y en encontrar una charanga".

"Estos son los que estafaron a los andaluces", ha sentenciado Gavira antes de agregar que "claro que se van a acabar las mariscadas con el dinero de la Junta de Andalucía" una vez que Vox ha entrado en el Gobierno andaluz.

Además, ha apuntado que él estaba invitado a dicha cena, pero no acudió porque ese mismo día "estaba reunido con jueces, fiscales y forenses" en Córdoba, y decidió "priorizar" esa cita de trabajo.