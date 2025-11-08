El Gobierno adjudica por más de 84 millones las obras para el nuevo tramo Espartinas-Valencina de la SE-40 - MINISTERIO DE TRANSPORTES

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por un importe de 84,65 millones de euros las obras para construir el nuevo tramo de la autovía de circunvalación del área metropolitana de Sevilla, SE-40, que permitirá conectar las localidades de Espartinas, en el enlace de la A-49, y Valencina, en el enlace de la A-8077.

Según informa el departamento que dirige Óscar Puente en un comunicado, el anuncio de la adjudicación de este expediente, previamente licitado y autorizado por el Consejo de Ministros, ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Pública.

El tramo proyectado cuenta con una longitud aproximada de cuatro kilómetros e incluye un viaducto sobre el arroyo del Repudio, constituido por dos estructuras independientes, tres pasos superiores y seis obras de drenaje transversal. Asimismo, incluye el enlace con la carretera A-8077, tipo trébol de dos cuadrantes, y una nueva conexión a Espartinas a través de la carretera A-8076.

Según el Ministerio, este nuevo tramo forma parte de un proyecto global para cerrar la autovía de circunvalación del área metropolitana de Sevilla, lo que implicará "una mejora de la movilidad metropolitana y de la seguridad vial en la ciudad al descongestionar la SE-30".

El objetivo de Transportes es conformar una nueva arteria de circunvalación "más alejada de los núcleos urbanos del entorno inmediato de la capital y con una perspectiva de futuro que evite los problemas de congestión del tráfico en la misma, dado el crecimiento que ha tenido en los últimos años".

El Ministerio recuerda que ya se encuentran en servicio 38 kilómetros de la SE-40 que, una vez completada, alcanzará unos 75 kilómetros de longitud total. En concreto, subraya que esta autovía ya cuenta con cinco tramos construidos y en servicio: La Rinconada (A-4)-Alcalá de Guadaíra (A-92) desde noviembre de 2011; Alcalá de Guadaíra (A-92)-Alcalá de Guadaíra (A-376) desde marzo de 2013; Alcalá de Guadaíra (A-376)-Dos Hermanas (A-4)desde diciembre de 2019; Coria del Río-Almensilla desde julio de 2018; y Almensilla-Espartinas desde julio de 2018.

Además, el tramo del sector noroeste del anillo hacia el norte (el tramo Valencina-Salteras está en ejecución. Asimismo, recientemente se ha aprobado de forma definitiva proyecto de trazado entre Dos Hermanas y Coria del Río de la SE-40 por más de 688 millones de euros, que incluye el paso sobre el Río Guadalquivir y que permite cerrar la SE-40 por el sur, con lo que los proyectos de construcción están en redacción. Respecto al tramo de la SE-40 a su paso por la Rinconada (Acceso norte - A-4), la redacción del proyecto está en licitación.