El Gobierno desconoce cuántos policías de nuevo ingreso y solicitantes de cambio de destino vendrán a Sevilla

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha reconocido que, en estos momentos, no puede determinar cuántos de los efectivos de nuevo ingreso en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "que están incrementando la ocupación de las plantillas hasta superar el máximo histórico de agentes", van a ir destinados a las distintas dependencias de la provincia de Sevilla.

Ello obedece a que la cobertura de puestos de trabajo "no depende únicamente del número de vacantes publicadas en los diferentes concursos, sino también de la intención de solicitud de los posibles peticionarios interesados".

Así lo ha asegurado en una respuesta parlamentaria a una cuestión formulada al respecto por el Grupo Popular, fechada el pasado 20 de cotubre. En ese escrito, al hilo de esto último, el Ejecutivo destaca que se está produciendo "un mayor movimiento de personal entre las plantillas en los distintos concursos que se convocan". Además, remarca que hasta el 31 de julio de 2025, los efectivos disponibles en la provincia de Sevilla "superan en 337 a los existentes al finalizar el año 2018".

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, visitaba a finales de julio la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, precisamente, con motivo de la incorporación de 132 funcionarios a la plantilla de Sevilla, "donde los efectivos de este cuerpo han aumentado un 9,8% desde 2018".

El Gobierno, en esa respuesta parlamentaria, incide en el hecho de que el incremento de agentes, la mejora de la dotación de las plantillas y la modificación de los catálogos de puestos a nivel nacional ha posibilitado que Policía Nacional y Guardia Civil alcanzaran en conjunto los 156.463 agentes en diciembre de 2024 en el cojunto del país, "un máximo histórico", y que el Ministerio del Interior que dirige Grande-Marlaska haya ofertado desde 2018 "más de 40.000 nuevas plazas paras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".