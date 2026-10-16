El Gobierno encarga el estudio de viabilidad de un apeadero en Higuerón Norte para conectar Metro y Cercanías en Sevilla

Archivo - Imagen de recurso de un tren de Cercanías al paso por la estación de San Jerónimo - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha formalizado un encargo con la sociedad mercantil estatal Ineco para redactar el estudio previo de viabilidad de un nuevo apeadero en la línea 400 (Alcázar de San Juan-Cádiz) en la zona de El Higuerón Norte (Sevilla). La formalización ha sido publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La Dirección General del Sector Ferroviario del Ministerio de Transportes y la Dirección General de Infraestructuras del Transporte de la Junta de Andalucía acordaron, tras una reunión mantenida el pasado mes de febrero, el reparto de tareas en función del ámbito de competencias de cada administración, para coordinar los trabajos de análisis de un intercambiador entre la Línea 3 del Metro de Sevilla y las líneas de Cercanías C1, C2, C4 y C5.

El objeto del estudio es hacer una evaluación previa de la viabilidad de la implantación de un apeadero de Cercanías en el ámbito de El Higuerón Norte, en el término municipal de Sevilla. Este estudio no contempla las actuaciones necesarias para permitir este posible intercambio con la Línea 3 de Metro de Sevilla que, de acuerdo con el reparto de tareas alcanzado, se desarrollarán por la Junta de Andalucía.

El estudio contará con un plazo de seis meses e incluirá todas las tareas a ejecutar por el Ministerio de Transportes. El encargo se realiza por un importe de 175.810 euros y constituye el paso previo necesario para el estudio informativo de un posible intercambiador con la línea 3 de Metro de Sevilla.

El contrato comprende un estudio funcional donde se evaluará el impacto del nuevo apeadero sobre la explotación de la red, permitiendo extraer los datos necesarios para el análisis de demanda y rentabilidad que se desarrolle de forma conjunta con el Metro de Sevilla.

La actuación responde a los objetivos de la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada 2030, encaminada a mejorar la cohesión social, el crecimiento económico y a solventar los problemas reales de movilidad. El modo de transporte ferroviario se alinea con estos objetivos y contribuye a la movilidad sostenible desde el punto de vista de la seguridad y la sostenibilidad ambiental.