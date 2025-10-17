El gobierno municipal de Sevilla aprueba la rebaja del IBI y reabre las negociaciones para aprobar la tasa de basuras

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Sevilla ha aprobado este viernes las Ordenanzas Fiscales para 2026 que recoge una bajada del 1% en el IBI sobre todos los tipos impositivos y tipos diferenciados. A la par, ha anunciado la retirada de la tasa de basuras mientras reabre las negociaciones con los grupos políticos para "ver las posibles alternativas".

En una comparecencia frente a los medios, el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, ha reseñado "la necesidad legal" de implantar la tasa de residuos e invita a la oposición a llegar a un acuerdo antes del 1 de enero de 2026. También ha enmarcado que se trata de "cumplir" con la ley 7/2022 del gobierno central, en el que los ayuntamientos "soportan tanto el gasto del impuesto como el gasto de nivelar los costes de las empresas que se dedican al tema de los residuos".

Sobre el proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2026, el texto recoge la nueva bajada del 1% en el IBI sobre todos los tipos impositivos y tipos diferenciados que se suma a la otra bajada del 1% aplicada en 2024. En el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (Icio) se proponen dos bonificaciones. La primera destinada a "favorecer las condiciones de accesibilidad" suprimiento la limitación de subvenciones en ese tipo de obras. Por otro lado, se amplía al 95% la bonificación para aquellas obras que afecten a los Pabellones de la Exposición Iberoamericana de 1929.

Sobre otros asuntos, la Junta de Gobierno ha aprobado la tramitación de varias modificaciones presupuestarias, entre las que destacan una de 173.500 euros destinada al Icas para la adquisición de bienes muebles, recursos museográficos y patrimoniales destinados a la Casa Natal de Luis Cernuda.

Bueno también ha anunciado la contratación del servicio de redacción de proyectos de obra destinados a la mejora de los mercados de abastos de Heliópolis, Bellavista y El Porvenir. Con un prespuesto de 25.193,38 euros va a permitir "redactar los proyectos técnicos necesarios para acometer obras de reforma y modernización en estos tres mercados, que presentan deficiencias en materia de habitabilidad, salubridad y seguridad", ha subrayado el portavoz.

Por último, la Junta Local ha aprobado la tramitación del contrato del servicio de seguridad, control y vigilancia del Auditorio Municipal Rocío Jurado para el año 2026. El contrato cuenta con un coste de 212.000 euros. Bueno ha destacado que con esta medida se "garantiza que el recinto cuente con seguridad permanente durante todo el año, tanto en los accesos como en las zonas interiores y de aparcamiento".