Las hermandades de Montserrat y el Amparo protagonizaran las portadas del Corpus de Sevilla este año

Archivo - Imágenes de la Procesión del Corpus Christi organizada por el Cabildo Catedral - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este martes que dedicará las portadas del Corpus Christi 2026 a las hermandades de Montserrat y el Amparo, que celebran 425 años de la fundación y los 1.000 años de la abadía catalana y la coronación canónica de la imagen de gloria el próximo mes de noviembre, respectivamente.

Según ha señalado el Consistorio en una nota, la delegación de Fiestas Mayores, "ya está trabajando" en el diseño de estas portadas que se ubicarán, como es de costumbre, en la plaza de San Francisco y que servirán de pórtico para el paso del cortejo del Corpus Christi, presidido por el Santísimo Sacramento.

Para esta edición, el Consistorio homenajea ambas corporaciones históricas de la ciudad que celebran "un año extraordinario". Para ello, ya se está trabajando en los diseños que estarán inspirados en la puerta principal de la parroquia de la Magdalena y en la de la capilla de la hermandad del Viernes Santo.

Por otro lado, el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha felicitando a la hermandad del Amparo "en este año histórico para la corporación de gloria, que celebrará la coronación canónica de su titular el próximo 8 de noviembre, así como a la de Montserrat, que vive y ha vivido dos aniversarios muy importantes como son los 425 años de su fundación y el milenario de la abadía en Cataluña, germen de esta devoción en Sevilla".

"El Corpus es uno de los días grandes de la ciudad y, como tal, trabajaremos para que así siga siendo", ha concluido.