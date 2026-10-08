Hosteleros de Sevilla abordan con la Policía Nacional las principales preocupaciones del sector en materia de seguridad

Reunión entre los hosteleros de Sevilla y la Policía Nacional - ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS DE SEVILLA

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia ha mantenido una reunión de trabajo con la delegada provincial de Policía Nacional en Sevilla para trasladarle las principales preocupaciones del sector en materia de seguridad ciudadana y reforzar las vías de colaboración con los establecimientos hosteleros.

Según ha detallado la asociación en una nota de prensa, durante el encuentro han expuesto las quejas recibidas por parte de sus asociados relacionadas con determinados comportamientos incívicos en la vía pública, así como con actuaciones de algunas personas que desarrollan actividades como artistas o músicos callejeros y cuya actitud, en determinados casos, puede llegar a generar situaciones de hostigamiento o intimidación hacia clientes, trabajadores y responsables de los establecimientos.

De esta manera, la asociación ha señalado que defiende el desarrollo de actividades artísticas en el espacio público siempre que se realicen "dentro de la legalidad y respetando las normas de convivencia", pero considera necesario actuar ante aquellas situaciones que puedan generar molestias, presión o comportamientos intimidatorios hacia los allí presentes de la hostelería.

Por su parte, Policía Nacional ha facilitado al sector diversas vías de comunicación directa para trasladar y denunciar estos hechos y cualquier otra actuación que pueda constituir un acto ilegal, con el objetivo de facilitar una respuesta más rápida ante este tipo de situaciones o reforzar su presencia en determinados puntos conflictivos de la ciudad.

Asimismo, se ha abordado el aumento de los delitos informáticos, fraudes y estafas que pueden afectar a hosteleros y comerciantes, ante lo que el cuerpo policial ha ofrecido información al sector y se ha mostrado "disponible para colaborar en acciones formativas destinadas a empresarios y trabajadores".

Estas acciones permitirían mejorar el conocimiento sobre las principales modalidades de fraude y ofrecer herramientas para prevenirlas.

En este contexto, la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia ha valorado positivamente la reunión y ha destacado la importancia de "mantener una comunicación permanente" tanto con Policía Nacional como por el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para mejorar la seguridad, la prevención y la convivencia en torno a los establecimientos hosteleros.