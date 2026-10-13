Los hosteleros de Sevilla cierran el puente del Pilar con un 10 por ciento más de facturación respecto a 2025

Celebración del Festival 'Por dos panes y un pico'. - ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS DE SEVILLA Y PROVINCIA

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La hostelería sevillana ha cerrado el puente del Pilar con un balance positivo, marcado por un incremento de la facturación en torno al 10 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, destacado por el buen comportamiento de la actividad durante estos días festivos, favorecida por las buenas condiciones meteorológicas.

Según ha detallado la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia (AHSP) en una nota de prensa, el buen tiempo ha permitido que ciudadanos y visitantes disfruten de la oferta gastronómica de la ciudad, especialmente de las terrazas de veladores, que han registrado una importante afluencia.

De esta manera, los buenos resultados han reforzado las perspectivas del sector de cara al otoño, una temporada "clave" para la actividad hostelera sevillana, aunque han apuntado que se sigue constatando de que las buenas cifras de facturación no ocultan la "necesidad de incorporar más personal cualificado", ante la capacidad de bares y restaurantes para seguir generando empleo y la "contención del gasto de los consumidores", que obliga a los establecimientos a mantener elevados volúmenes de ventas para garantizar su rentabilidad y viabilidad económica.

Asimismo, el puente ha coincidido con una nueva edición del festival gastronómico 'Entre dos panes y un Pico', que ha vuelto a cosechar una excelente acogida, con cerca de 7.000 asistentes y más de 14.000 tapas degustadas entre montaditos y ensaladillas.

En la votación popular, el Restaurante Monte Tradición ha obtenido el reconocimiento a la mejor ensaladilla por su propuesta de gambón al ajillo, mientras que Bar Perita ha sido premiado en la categoría de montaditos por su brioche de carrillada al oloroso, queso Apolonio y mayonesa picante.

Por su parte, el jurado, integrado por miembros de la Academia Sevillana de Gastronomía, ha distinguido a La Alicantina por su ensaladilla de gambas y a Barrabar's por su montadito de solomillo de cerdo con bacon, tomate, queso y alioli, además de menciones especiales para La Cruz Tapas Bar por su ensaladilla de pollo al curry con cobertura de kikos crujientes y Bar Perita que también ha recibido una mención especial del jurado por su montadito.

En esta línea, la AHSP ha considerado que estos resultados "ponen el broche de oro a un puente positivo y marcan el inicio de una temporada de otoño esperanzadora, en la que el sector ya trabaja con la mirada puesta en la campaña de Navidad, una de las citas más importantes del calendario hostelero".