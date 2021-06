Inaugurada en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) la exposición 'Rafaela', obra del diseñador local Javier Ordóñez

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha inaugurado en la tarde de este miércoles en la casa de la cultura la exposición 'Rafaela', obra del diseñador local Javier Ordóñez.

La muestra se ubica en el marco de las distintas actividades que el Ayuntamiento alcalareño ha organizado con motivo de la feria de Alcalá y se podrá visitar hasta el 17 de junio en el salón talavera de la casa de la cultura.

La presentación del evento ha estado conducida por la joven alcalareña Paloma Castillo, quien hizo una bonita semblanza del diseñador, a quien le une una gran amistad. Por su parte, la concejal de Juventud, Rosa Carro, ha explicado durante el acto que querían hacer algo distinto y su invitado "dio el motivo para hacerlo porque Javier es todo un ejemplo a seguir por muchos jóvenes alcalareños que quieren emprender y no se atreven por los tiempos tan difíciles que ha tocado vivir con la pandemia".

El diseñador se dirigió a los presentes para dar unas pinceladas del trabajo expuesto. Visiblemente emocionado explicó que la muestra lleva el nombre de su querida abuela, Rafaela, y concluyó con palabras de agradecimiento a todos los que lo han apoyado en su carrera, especialmente su familia y amigos.

La muestra hace un recorrido por las creaciones de ese joven diseñador alcalareño y cuenta con una buena parte de los icónicos vestidos con los que ganó en 2020 el primer premio de la pasarela 'We Love Flamenco'. Una muestra titulada 'Rafaela', el nombre de la abuela de Javier a quien dedicó su colección ganadora y a quien ahora dedica esta magnífica exposición.

Javier Ordóñez es un joven emprendedor alcalareño de 22 años, que en mitad de una pandemia ha apostado por luchar para cumplir su sueño, que no es otro que convertirse en un diseñador de moda de referencia. Javier resultó ganador del concurso We Love Flamenco 2020 en su categoría de novel y participará este 2021 en la categoría profesional junto a otros diseñadores de talla nacional e internacional.