Inaugurada la nueva Sala de Exposiciones 'El Collerón' en Los Remedios de Sevilla para ser "referencia para el arte"

Inauguración de la nueva Sala de Exposiciones 'El Collerón' en Los Remedios en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sevilla ha acogido este miércoles la inauguración de la nueva Sala de Exposiciones El Collerón, impulsada por el Real Club de Enganches de Andalucía, un espacio cultural de 464 metros cuadrados ubicado en el barrio de Los Remedios que nace con la vocación de "convertirse en un punto de referencia para el arte, la cultura y el talento en la ciudad".

Según ha informado el Consistorio en una nota, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha puesto en valor la iniciativa del Real Club de Enganches de Andalucía, destacando su capacidad para "unir tradición y modernidad, demostrando que el mundo del caballo es también cultura, creatividad y dinamismo social".

En el acto también se ha presentado el cartel anunciador de la XL Exhibición de Enganches de Sevilla, que se celebrará el próximo 19 de abril en la Real Maestranza de Caballería. El alcalde ha felicitado a la autora de la obra ganadora, Silvia Pérez, por su cartel "Paseo al atardecer", destacando "su sensibilidad y elegancia para reflejar la esencia de una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad".

Durante la jornada ha tenido lugar de igual forma la presentación del proyecto 'Sevilla, Capital Mundial del Enganche 2026'. Este evento reunirá en la ciudad a cerca de 150 coches de caballos, que recorrerán sus calles en el Concurso Internacional de Enganches de Tradición, además de participar en la tradicional exhibición en la Maestranza.