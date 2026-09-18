Incautados 255 kilos de tabaco picado de contrabando en un control de alcoholemia en la N-630 cerca de Camas (Sevilla)

Bolsas de picadura de tabaco de contrabando incautadas a un conductor en un control de alcoholemia en la N-630 - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Tráfico de la Guardia Civil de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) han incautado 255 kilos de tabaco picado de contrabando a un conductor durante un control preventivo de alcohol y drogas en el kilómetro 810 de la carretera N-630, en el término municipal de Camas.

Los agentes detuvieron la furgoneta para la realización de las correspondientes pruebas de alcoholemia y, como consecuencia del estado de nerviosismo en el que se hallaba el conductor, registraron el vehículo y hallando en su interior bolsas de picadura de tabaco, herméticamente cerradas, informa en un comunicado.

El conductor fue detenido como presunto autor de un delito de contrabando y la mercancía citada, incautada por los agentes.