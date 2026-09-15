Inés Rosales renueva los formatos de la Torta de Aceite orientados a tiendas de especialidad y canal Horeca

INÉS ROSALES

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía sevillana Inés Rosales ha lanzado nuevos diseños para su gama de estuches de cartón, un formato ya presente en el mercado que la compañía ha actualizado ahora con una "renovada propuesta visual y la incorporación de nuevas variedades".

Según ha detallado la empresa en una nota de prensa, la actualización, que ha sido presentada en Auténtica Premium Food 2026 ha respondido a una estrategia de innovación orientada a adaptarse a un consumidor cada vez más complejo y exigente, con hábitos cambiantes tanto en sus formas y momentos de consumo como en sus decisiones de compra.

En este contexto, Inés Rosales ha desarrollado formatos y variedades, adaptando su propuesta a las particularidades y oportunidades de cada mercado. Entre las novedades ha destacado la incorporación de la Torta de Aceite con Romero y Tomillo a este formato, lo que ha ampliado una gama que permite acercar diferentes variedades de la marca a nuevas ocasiones de consumo y a espacios donde la presentación del producto adquiere especial relevancia.

Asimismo, los nuevos diseños han mantenido la esencia de un formato concebido para presentar las Tortas de Aceite en un contexto más vinculado al regalo, los espacios gourmet y la experiencia de producto, al tiempo que buscan reforzar la identidad de la marca y su conexión con el origen andaluz.

El estuche de cartón incorpora, además, cartón 100 por cien reciclado, en línea con la evolución de los materiales y formatos que la compañía utiliza, por lo que el desarrollo de formatos y variedades forma parte de una estrategia más amplia de crecimiento de la compañía, basada en "aprovechar los atributos universales de sus productos para ampliar su presencia en nuevos mercados y canales".

El uso de ingredientes naturales de primera calidad como el Aceite de Oliva Virgen Extra, la versatilidad del producto y la tradición asociada a su presentación y forma de consumo han constituido algunos de los principales valores sobre los que la compañía continúa construyendo su propuesta.

Estos atributos han permitido a Inés Rosales identificar oportunidades más allá de sus mercados tradicionales y adaptar su oferta a diferentes perfiles de consumidor y ocasiones de consumo. Dentro de esta estrategia, la compañía trabaja en extender su presencia en Europa y Estados Unidos, ampliar su gama de productos en EEUU y desarrollar nuevos canales, con especial atención a ámbitos como Horeca, tiendas de especialidad y Travel Retail.