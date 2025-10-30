Una iniciativa en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) reflexiona sobre los estereotipos sexistas en las canciones

La conferencia 'Y a ti, ¿qué te cantaron?' celebrada en el Centro de Día Luis Velázquez Peña de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha desarrollado una propuesta este jueves dentro del programa municipal 'Nos aliamos con la Igualdad' sobre los estereotipos sexistas en las canciones. La conferencia 'Y a ti, ¿qué te cantaron?' ha analizado las letras de algunas de ellas.

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, el evento ha contado con la participación de las personas mayores del Centro de Día Luis Velázquez Peña para poner de relieve letras de toda la vida que, analizadas en la actualidad, asumen "roles sexistas y estereotipos muy arraigados en la sociedad".

Las delegadas de Igualdad, Abril Castillo Sarmiento, y Servicios Sociales, Rocío Bastida, han participado de la cita y han incidido en que la Igualdad "debe llevarse a todos los aspectos de la vida y entre todas las edades". "La música refleja muchas partes de la historia y las sociedades, y puede ser un agente socializador para promover relaciones más igualitarias o incidir en el problema reproduciendo la violencia y el maltrato hacia las mujeres", han asegurado.

Esta actividad está encuadrada en el programa municipal de la Delegación de Igualdad 'Nos aliamos con la Igualdad' cuyo objetivo es la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la prevención de la violencia de género.

Los contenidos del programa están enfocados tanto al público en general, como a la comunidad educativa de primaria y secundaria, contando además con actividades específicas para las asociaciones, para la población femenina, para las personas mayores y también para colectivos profesionales.