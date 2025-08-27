La inmobiliaria Metrovacesa inicia la comercialización de una promoción de 104 viviendas en Cruz del Campo (Sevilla)

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La promotora inmobiliaria Metrovacesa ha obtenido la licencia de obra e iniciado la comercialización de 'Torrenova', un nuevo residencial en Sevilla que contará con 104 viviendas y estará ubicada en el barrio de Cruz del Campo, junto a Nervión, con una inversión prevista que asciende a 36,9 millones de euros.

Según una nota emitida por la promotora, las viviendas estarán distribuidas en planta baja más 13 alturas, con tipologías de dos, tres y cuatro dormitorios y superficies construidas interiores que irán desde 77 hasta 138 metros cuadrados. Además, ha especificado que las unidades incluyen plaza de garaje y trastero, con precios de salida de 28.000 euros para garaje y 4.500 euros para trastero. También incluirán terrazas de hasta 83 metros cuadrados y jardines de planta baja.

El diseño ha estado a cargo del grupo 'Ele2f Arquitectos', que ha "optimizado la entrada de luz natural, la ventilación cruzada y las vistas abiertas al nuevo parque de 70.000 metros cuadrados frente al que se sitúa". La promoción incluye zonas comunes como piscina comunitaria, área de juegos infantiles, local comunitario y espacios ajardinados, destinadas al uso compartido de los residentes.

Según ha indicado Metrovacesa, la promoción incorpora materiales cerámicos, suelos y revestimientos con opción de "personalización de acabados". Además, las viviendas incluyen salones, cocinas y distribuciones planteadas para diferentes tipologías familiares.

El proyecto integra sistemas "eficientes de climatización", aerotermia centralizada para agua caliente sanitaria, iluminación LED en zonas comunes, carpinterías de "altas prestaciones", aislamiento reforzado y materiales ecoeficientes.

Entre las medidas de sostenibilidad, el grupo ha destacado "el aprovechamiento de aguas pluviales para riego, preinstalación para carga de vehículo eléctrico, sanitarios de bajo consumo, urbanizaciones verdes con vegetación autóctona y placas solares".

La ubicación de las viviendas "garantiza un acceso rápido al centro de Sevilla y a la estación de Santa Justa, además de excelentes conexiones de transporte público", según ha especificado la inmobiliaria. Al respecto, ha añadido que "el entorno cuenta con una amplia oferta" de diferentes servicios, entre ellos comerciales, como los centros de Nervión Plaza y Los Arcos; educativa, por su proximidad a facultades de la Universidad de Sevilla; sanitaria, cultural y de zonas verdes como los Jardines de la Buhaira, según ha indicado Metrovacesa.