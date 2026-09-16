Inserta Empleo imparte en Sevilla un curso de acceso a la administración electrónica para personas con discapacidad

Archivo - Una persona en silla de ruedas, en foto de archivo - FUNDACIÓN ONCE - Archivo

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha comenzado en Sevilla, este miércoles, 16 de septiembre, un curso de acceso a la administración electrónica al que asisten 15 alumnos con discapacidad.

Esta acción formativa de diez horas lectivas se imparte hasta el jueves y está dividida en los siguientes módulos: Cómo utilizar el DNIe; Cómo solicitar un certificado digital de la FNMT; Sistema Cl@ve: cómo darse de alta y usar Cl@ve PIN; Qué es el DNIe 3.0 y Aprender a utilizar el pasaporte electrónico, detalla la entidad en un comunicado.

Inserta proporciona al alumnado las destrezas profesionales que les permitan un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social.

Fundación ONCE e Inserta Empleo Fundación ONCE es la principal entidad social española que trabaja para la plena inclusión de las personas con discapacidad con el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo, la formación, así como la accesibilidad y el diseño para todos con el fin de impulsar entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

Así, Fundación ONCE puso en marcha la organización Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad y que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral.

Cuenta con una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 53 oficinas en toda España. Ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma si fuera necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos y candidatas para los puestos que necesitan cubrir. Todo ello sin coste alguno.