Inserta participa en las ferias de empleo y orientación laboral de Camas y Pilas (Sevilla)

Archivo - Participantes en una feria de empleo, como imagen de recurso - CÁMARA DE ÁLAVA - Archivo

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, participará en la primera edición de la feria de empleo 'Talento, Empresas y Futuro' de Camas, una iniciativa destinada a fomentar el encuentro entre empresas, entidades y personas en búsqueda de oportunidades laborales, así como en la III Feria del Empleo y Orientación Laboral de Pilas, una jornada organizada por el Ayuntamiento de esta localidad y prevista para el 22 de octubre.

En cuanto a la feria del empleo de Camas, la jornada se celebrará en el Polideportivo Municipal Pepe Flores, en horario de 09,30 a 14,30 horas, y reunirá a numerosos agentes del ámbito del empleo, la formación y el desarrollo profesional, informa en un comunicado.

Durante el evento, Inserta Empleo contará con un espacio informativo desde el que ofrecerá orientación personalizada sobre sus servicios de formación, empleo e inclusión laboral para personas con discapacidad. El equipo técnico de la entidad atenderá a las personas asistentes interesadas en mejorar su empleabilidad, conocer recursos formativos y acceder a oportunidades de trabajo.

Asimismo, quienes visiten el stand podrán informarse sobre los itinerarios personalizados de inserción laboral, las acciones formativas disponibles y las ofertas de empleo gestionadas por Inserta Empleo, así como resolver dudas relacionadas con su proceso de búsqueda de empleo.

FERIA DEL EMPLEO DE PILAS

La tercera edición de la Feria del Empleo de Pilas tiene como fin promover el acceso al mercado de trabajo, la formación y la orientación profesional. Este encuentro tendrá lugar en Pilas Lab, ubicado en el Polígono Industrial La Pila, y reunirá a entidades, empresas y organizaciones que trabajan para acercar oportunidades laborales y formativas a las personas en búsqueda activa de empleo.

Al respecto, Inserta Empleo Sevilla contará con un estand informativo desde el que ofrecerá orientación personalizada sobre sus servicios de formación, intermediación laboral y acompañamiento en la búsqueda de empleo para personas con discapacidad.

Asimismo, el equipo técnico de la entidad dará a conocer las oportunidades de empleo y los programas de mejora de la empleabilidad que desarrolla en la provincia. Las personas asistentes podrán informarse sobre los itinerarios personalizados de inserción laboral, las acciones formativas disponibles y los recursos que Inserta Empleo pone a su disposición para facilitar su acceso al mercado de trabajo en igualdad de oportunidades.

Fundación ONCE es la principal entidad social española que trabaja para la plena inclusión de las personas con discapacidad con el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo, la formación, así como la accesibilidad y el diseño para todos con el fin de impulsar entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

Así, Fundación ONCE puso en marcha la organización Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad y que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral. Cuenta con una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 53 oficinas en toda España.

En este sentido, ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma si fuera necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos y candidatas para los puestos que necesitan cubrir; todo ello sin coste alguno.