Intervenidas 132 plantas de marihuana en un ático de Lebrija (Sevilla) y detenido el responsable de la vivienda

SEVILLA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Lebrija (Sevilla) han detenido a una persona por un presunto delito contra la salud pública a cuenta de la intervención de 132 plantas de marihuana en un ático de una de las principales avenidas de dicho municipio.

En esta ocasión, el supuesto responsable del cultivo había buscado la discreción que proporciona el hecho de que se trata de una vivienda ubicada en la última planta de un bloque habitado y esta, a su vez, se localiza en una zona muy transitada, buscando no llamar la atención y pasar desapercibido, por no ser accesible para el resto de vecinos del bloque, y que no pudiera ser visible desde el exterior.

Esta actuación se engloba en una serie de investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil de Lebrija para la localización de cultivos de plantas de cannabis sativa en el interior de viviendas y locales, habiéndose localizado en el desarrollo de dicha investigación otras nueve viviendas con modificaciones en la instalación eléctrica, con la consiguiente defraudación de fluido eléctrico por parte de los usuarios y propietarios para el cultivo de marihuana.