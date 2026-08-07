IU reclama la tasa turística para Sevilla: "La ciudad corre el riesgo de morir de éxito si el turismo no contribuye"

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha defendido la implantación de una tasa turística en la ciudad y ha reclamado a la Junta de Andalucía que permita a los municipios que soportan una elevada presión turística disponer de este instrumento fiscal. "Sevilla corre el riesgo de morir de éxito", ha añadido.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa en respuesta a las declaraciones del alcalde, José Luis Sanz, en una entrevista concedida a Europa Press en la que planteó la necesidad de que la ciudad cuente con una tasa turística, el portavoz municipal de IU ha considerado que el debate no debe plantearse como "una confrontación entre turismo y ciudadanía", sino como una cuestión de "equilibrio, sostenibilidad y justicia fiscal". "El turismo tiene que estar al servicio de la ciudad y no la ciudad al servicio del turismo", ha defendido.

Para IU, el modelo debería ser el de una tasa de importe moderado, progresiva y finalista, cuya recaudación quede vinculada a actuaciones que mejoren directamente la ciudad como conservación del patrimonio histórico, limpieza y mantenimiento del espacio público, transporte público, rehabilitación de los barrios afectados por la presión turística, adaptación climática y políticas de vivienda.

En este sentido, han considerado que el turismo genera actividad económica y empleo, pero también tiene "un impacto evidente" sobre los servicios públicos, el espacio urbano, la limpieza, la movilidad, la vivienda y nuestro patrimonio. "No es razonable que todo ese coste recaiga exclusivamente sobre quienes vivimos aquí los 365 días del año", ha señalado Sánchez.

De igual manera, Sánchez ha afirmado que el propio Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ya ha debatido la posibilidad de establecer un gravamen sobre las estancias turísticas y que en junio de este mismo año una propuesta vecinal llegó incluso a la Junta Municipal del Distrito Triana "reclamando su implantación para contribuir a financiar los costes adicionales de limpieza y recogida de residuos derivados de la población flotante".

NO AFECCIÓN A LA COMPETITIVIDAD

El portavoz ha mantenido que "unos pocos euros por estancia no van a determinar que alguien que ha decidido viajar a Sevilla deje de hacerlo", posición que dista de la mostrada por la patronal de hoteleros este pasado jueves.

Por otro lado, ha adicionado que esos recursos, multiplicados por millones de pernoctaciones, pueden "ayudar a que el impacto de esa actividad no termine pagándolo el vecino de San Jerónimo, Torreblanca, Cerro-Amate o Polígono Sur con sus impuestos mientras los recursos municipales se concentran cada vez más en mantener la ciudad escaparate".

El dirigente de IU ha subrayado además que la posición encaja con la apuesta de su formación por una fiscalidad municipal más justa, basada en fortalecer los ingresos locales para garantizar servicios públicos y hacer que la contribución económica se corresponda mejor con la capacidad y con los costes generados.

IU ha rechazado asimismo que una tasa turística pueda calificarse como una medida "contra el turismo". Al hilo, Sánchez ha considerado que "es exactamente lo contrario: es una herramienta para hacer sostenible el turismo y evitar que el rechazo social crezca por una mala gestión de sus consecuencias".

En este sentido, el portavoz de IU ha reclamado al Gobierno andaluz que abandone su resistencia a este instrumento y permita que sean los propios municipios quienes decidan si quieren aplicarlo atendiendo a su realidad. "No pedimos que la Junta obligue a ningún municipio a cobrarla, pedimos que deje decidir a Sevilla".