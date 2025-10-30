Izquierda Unida asegura que los presupuestos de la Junta "castigan" de nuevo a la provincia de Sevilla

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) Sevilla ha asegurado este jueves que los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2026 "castigan de nuevo" a la provincia. El partido ha indicado que las nuevas cuentas públicas "suponen un nuevo golpe al desarrollo económico y social" y ha señalado que son "la expresión de un modelo agotado"

En una nota de prensa remitida por la formación, han indicado que la provincia "se queda relegada en el reparto" de materias como vivienda, infraestructuras, transporte metropolitano y medio ambiente. Las cifras asignadas son claramente insuficientes para una provincia que representa más del 20% de la población andaluza.", ha señalado el coordinador provincial de IU, Manuel Lay.

En esta línea, han señalado que el presupuesto "mantiene recortes importantes en sectores estratégicos". En la nota han destacado que las cuentas recogen 135 millones menos en medio ambiente y gestión forestal, 50 millones menos en políticas activas de empleo, 25 millones menos en orientación laboral, y casi 100 millones menos en agricultura y desarrollo rural.

En materia de vivienda, IU ha señalado que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) "dependerá en más del 80% de fondos estatales, mientras la Junta apenas aporta recursos propios". "Mientras la gente sufre los precios de la vivienda, los recortes y los servicios saturados, el PP sigue rebajando impuestos a quienes más tienen. Es el modelo neoliberal de Moreno Bonilla, el del 'sálvese quien pueda'", ha afirmado Lay.

Por otro lado, han indicado que el Consorcio de Transportes Metropolitanos del Área de Sevilla, contará "solo" con 1,25 millones de euros. Una cifra que califican de "insignificante". "Cada otoño asistimos a la misma puesta en escena: fotos, promesas y anuncios de inversiones que nunca llegan. Sevilla necesita hechos, no propaganda", ha subrayado Lay.

IU Sevilla ha exigido al Ejecutivo andaluz que "reoriente" las cuentas públicas para priorizar "las políticas que verdaderamente afectan a la mayoría social sevillana".

IU DENUNCIA LA "PRECARIEDAD" EN LAS PISCINAS MUNICIPALES

En paralelo, el concejal y portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez Castillo, ha mantenido este jueves una reunión en la sede de CCOO Sevilla con representantes sindicales de los trabajadores de las piscinas municipales del Instituto Municipal de Deportes (IMD), para abordar la "grave situación de precariedad laboral que sufre la plantilla".

Izquierda Unida ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones del personal que presta servicio en las piscinas municipales gestionadas a través de contratos con empresas externas, y ha denunciado sus condiciones laborales "indignas".

Sánchez ha pedido al gobierno municipal que garantice la aplicación del convenio autonómico y "sitúe al personal de las piscinas municipales en el centro de las políticas deportivas, reconociendo su labor y asegurando condiciones laborales dignas".