Izquierda Unida iniciará una ronda de contactos con los sindicatos del Ayuntamiento de Sevilla para abordar la huelga

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez - IU

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Con Podemos-Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha anunciado que iniciará una ronda de contactos con las distintas secciones sindicales del Consistorio y los comités de empresa de las empresas municipales con el objetivo de abordar los preparativos de la huelga general.

Ello, además, para "contribuir, desde el respeto a la autonomía sindical, a su organización en el conjunto de la Administración local sevillana", según ha destacado el conjunto en una nota.

Al respecto, Sánchez ha indicado que esta iniciativa "pretende abrir un espacio de diálogo y coordinación con la representación legal de las trabajadoras y los trabajadores municipales, conocer sus planteamientos y necesidades y analizar las condiciones para el ejercicio efectivo del derecho de huelga tanto en el Ayuntamiento como en sus organismos autónomos y empresas públicas".

El edil ha destacado que los encuentros abordarán cuestiones como la información a las plantillas, el ejercicio del derecho de huelga, las condiciones laborales en los distintos servicios municipales y las posibles incidencias organizativas que puedan producirse durante la jornada de movilización.

El portavoz de Izquierda Unida considera especialmente importante incorporar al diálogo la situación de las empresas municipales y de los servicios externalizados, donde "existen realidades laborales diferentes y problemas relacionados con la estabilidad del empleo, las condiciones salariales, la cobertura de vacantes y la organización del trabajo".

Asimismo, Sánchez ha señalado que esta ronda de reuniones "permitirá trasladar al ámbito municipal las reivindicaciones generales relacionadas con el acceso a la vivienda, la recuperación de los salarios, la defensa de los servicios públicos y la mejora de las condiciones de vida de la mayoría trabajadora".