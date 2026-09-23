Javier Fernández busca que el PSOE recupere en 2027 alcaldías como Sevilla y augura "batalla" con el PP por Diputación

El presidente de la Diputación y secretario provincial del PSOE, Javier Fernández, acompañado par la secretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria socialista, María Jesús Montero, asiste en Sevilla en un desayuno informativo organizado por 'Fórum - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha señalado este miércoles que de cara a las elecciones locales de mayo de 2027 se plantea el objetivo de que su partido conserve las 58 alcaldías con las que cuenta en este mandato, y "recupere" otras como la de la capital hispalense, así como ha augurado que habrá "batalla" con el PP por el gobierno de la Diputación Provincial, que él mismo preside en esta legislatura.

Son mensajes que el dirigente socialista ha compartido en un desayuno informativo del 'Fórum Europa', organizado por Nueva Economía Fórum en Sevilla, en la que ha defendido además la compatibilidad que mantiene en esta legislatura entre su condición de alcalde de La Rinconada, que intentará revalidar en las próximas elecciones, y la de presidente de la Diputación.

Fernández ha defendido que puede mantener esa "compatibilidad" como consecuencia de "confiar en gente", y en esa línea ha sostenido que "hay que delegar, confiar, responder, saber estar a la altura" y "valorar a tu equipo". "Y una cosa es liderar y otra es mandar, y yo soy siempre una persona de intentar incluir, de liderar, de intentar enseñar el camino y, sobre todo, tener planes", ha agregado.

Así, Fernández ha valorado que cuenta con "un magnífico equipo" tanto en el Ayuntamiento de La Rinconada como en la Diputación de Sevilla, que "tiene una solvencia y un músculo muy importante", según ha resaltado.

EL "CUADRO" DE SU PROYECTO AL FRENTE DE DIPUTACIÓN "ESTÁ POR TERMINAR"

A la pregunta de si se plantea repetir como presidente de la Diputación en el próximo mandato si dan los números para ello tras las elecciones locales, ha respondido que "el cuadro está por terminar". "El cuadro va bien, pero está por terminar", ha apuntado en alusión a su labor al frente de la institución provincial, si bien ha indicado que él no está "preocupado" ni "ocupado ahora mismo" con ese objetivo.

En ese sentido, ha señalado que su "objetivo es que el PSOE gane" en Sevilla las próximas elecciones generales, "cuando toquen, y evidentemente las municipales" de mayo de 2027, unos comicios en los que aspira a que "los 58 alcaldes" socialistas con los que cuenta el partido en la provincia lo "sigan siendo" tras esa cita con las urnas.

Además, Fernández aspira a que el PSOE "recupere territorios" que perdió tras las elecciones locales de 2023, y especialmente la alcaldía de Sevilla capital, que es "el kilómetro cero" de sus objetivos, según ha subrayado antes de apostillar que su partido perdió dicha alcaldía --que conquistó el PP de José Luis Sanz tras dichos comicios-- "por varias razones", pero sin que el PSOE sumara una derrota "estrepitosa".

"La aritmética electoral, la coyuntura del momento, nos hizo no poder renovar la alcaldía, pero no hubo una caída potente que nos haya hecho repensar cosas", ha manifestado en esa línea Javier Fernández, quien ha comentado además que la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, que ha asistido a este desayuno informativo, se encarga de recordarle "permanentemente" el objetivo de recuperar la alcaldía de Sevilla.

Además, Fernández ha señalado que el PSOE debe "recuperar pueblos" que el partido "nunca" debió dejar de gobernar, y en concreto ha citado los casos de Écija, Bormujos, San Juan de Aznalfarache y Utrera.

De igual modo, ha augurado que el PSOE va a "recuperar el diputado de la Sierra Morena sevillana, el diputado del partido judicial de Écija", y va a "pelear el diputado del partido judicial de Carmona", además de "trabajar por mantener los diputados del partido judicial del Bajo Guadalquivir".

Una vez que se pudieran lograr esos objetivos, y si el PSOE cuenta con "los números para seguir gobernando la Diputación, entonces hablaremos de la presidencia" de dicha administración, ha agregado Javier Fernández, quien en ese sentido ha reiterado su idea de que el "proyecto en su conjunto" que encabeza al frente de la institución provincial "está por terminar".

LA "ALDEA GALA" DE LA DIPUTACIÓN PARA EL PSOE

En todo caso, ha apostillado que "la Diputación no es el fin en sí mismo", y "no se concilia si no gobiernas la provincia, si no tienes las alcaldías". Además, ha augurado que habrá "una batalla política en muchos municipios de la provincia de Sevilla" con el PP, que, "evidentemente, y de manera loable, también quiere gobernar la Diputación, porque posiblemente sea lo que le queda" a los 'populares', "esta 'aldea gala' que muchas veces los periodistas dicen" que es la Diputación de Sevilla para el PSOE, ha abundado.

De esta modo, el líder provincial del PSOE ha subrayado que va a "intentar que la 'aldea gala' se mantenga", y que desde ella se desplieguen los socialistas "por el territorio para avanzar" en la provincia de Sevilla, desde el convencimiento, según ha agregado, de que "un buen resultado en Sevilla", tanto en las elecciones municipales como en las generales, daría "una base muy sólida para recuperar el Gobierno de Andalucía en el menor tiempo posible, en el 2030 o antes si hay elecciones en Andalucía antes" de ese año, según ha puntualizado para finalizar.