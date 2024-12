Javier Fernández, líder del PSOE de Sevilla: "Espadas cuenta con todo mi apoyo, tiene mi compromiso personal y político"

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha querido dejar claro este domingo su apoyo expreso al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, para seguir liderando el partido en Andalucía tras el próximo Congreso Regional asegurando que tiene su respaldo "para las decisiones que tenga que tomar", así como con su compromiso "personal y político".

Fernández se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas a su llegada a la jornada de clausura del Congreso Federal del PSOE después de las especulaciones suscitadas por sus declaraciones en una entrevista en la cadena Ser en la que no verbalizó el apoyo expreso a Espadas como líder del PSOE-A que había expresado públicamente con anterioridad.

"Este lunes se abre el Congreso Regional del PSOE-A, hay una Ejecutiva que tiene que convocar un Comité Director, el Comité Director tendrá que convocar el Congreso Regional y evidentemente Juan Espadas cuenta con todo mi apoyo para las decisiones que tenga que tomar, ha dado el paso adelante y mi compromiso personal y político lo ha tenido y evidentemente lo tiene", ha asegurado el líder del PSOE sevillano.

Fernández ha defendido que Espadas es un "hombre muy solvente, con una fuerza importante que está liderando el partido en un momento en Andalucía especialmente complicado y para mí eso pesa muchísimo en la importancia que tiene Juan Espadas en el PSOE".

Preguntado por si el peso de Andalucía en la nueva Ejecutiva Federal diseñada por Sánchez supone un aval de Ferraz a Espadas como líder del PSOE-A, el también presidente de la Diputación de Sevilla ha asegurado que el Congreso Federal "no estaba hecho ni diseñado en ningún momento para refrendar a nadie ni para no refrendarlo", sino que es una cita en la que la dirección tiene en cuenta a "cada uno de los territorios que tienen unas peculiaridades muy especiales, y esto no solamente abarca a Andalucía sino a cualquier otro territorio".

"Este es un Congreso Federal donde se elige al líder federal, al equipo federal y donde se analiza el trabajo, el programa y las políticas que tenemos que llevar para seguir contando con la ilusión y la confianza de la gente", ha añadido Fernández, que ha subrayado la importancia de dirigirse a "todas las personas que ahí fuera nos están esperando a que el PSOE siga haciendo la gran referencia de la izquierda".