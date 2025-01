Javier Fernández ve "injusto" que Sevilla salga del Consorcio de Aguas "cuando Diputación está en Fibes y el Maestranza"

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha calificado de "injusta e insolidaria" la intención de la capital andaluza de abandonar el Consorcio Provincial de Aguas cuando la Diputación, en cambio, tiene participación tanto en el Palacio de Congresos y Exposiciones como en el Teatro de la Maestranza.

Así lo ha expresado en el la sesión plenaria que, con carácter ordinario, se ha celebrado este jueves y en respuesta a la moción conjunta de PP y Vox sobre el inicio del expediente de disolución de dicho órgano. "Una propuesta que responde más a la confrontación política que a una cuestión de profundizar realmente en el sentido del consorcio". La moción ha sido rechazada con los votos en contra de PSOE y la coalición de izquierdas.

"Nos parece que el Ayuntamiento de Sevilla, con 1.100 millones de euros de presupuesto, quiera irse del Consorcio Provincial o haya manifestado su idea de hacerlo, es injusto e insolidario. Me parece un gesto de prepotencia, de mirar por encima del hombro a la provincia", ha afirmado Fernández, "más aún cuando los cuatro pantanos que abastecen a la capital --Minilla, Cala, Gergal y Melonares-- están fuera de su término municipal: eso sí es solidaridad".

En opinión de Fernández, "nada más que por eso, el Ayuntamiento de Sevilla tendría que estar disponible para colaborar con todo lo que haga falta para intentar que en cualquier rincón de la provincia hubiera agua y un nivel de equilibrio que permitiera buscar esa sostenibilidad".

"Nosotros no somos lo mismo, pues teniendo la oportunidad de irnos de Fibes, donde tenemos un 50%, no lo hemos hecho. El Ayuntamiento está en precario allí porque no nos paga ni ha querido firmar los acuerdos y los documentos que le hemos puesto encima de la mesa para llegar a un acuerdo de modo que Contursa, la empresa pública municipal, siga gestionando aquello".

El presidente de la Diputación ha afirmado al respecto que está dispuesto a que el Consistorio hispalense siga gestionando el 50% del organismo provincial, "pero siempre que el Ayuntamiento pague su parte correspondiente o llegue a un acuerdo para quedarse con todo a cambio de cosas".

"¿Vería razonable que bloqueáramos Fibes porque pensemos que Contursa, donde hay un gerente del PP, es la empresa que lo gestiona?", ha interpelado al portavoz del Grupo Popular, Martín Torres. "¿Sería justo eso en vez de profundizar en la capacidad de Fibes de poder dar respuesta en la generación de empleo y prestar un servicio público? A mí no me parece lógico y por eso no lo hago".

Fernández también ha esgrimido razones de solidaridad para la presencia de la Diputación en el Consorcio de la Maestranza, con un coste de 700.000 euros al año, "que ponemos desde la complementación, de saber que Sevilla se merece un gran teatro para traer espectáculos que no podemos llevar a la provincia. Y no nos hemos ido". "Si hiciera una encuesta entre los regidores para conocer si quieren que dediquemos ese dinero a otras cuestiones, dirían que 'sí' hasta los alcaldes del PP".

CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUA

Para el presidente de la Diputación, este Consorcio es "muy rentable" porque es un foro de debate, y "como dicen en su moción, tiene por finalidad la colaboración, la cooperación y la asistencia. No tiene ningún fin inversor. La inversión la hace el área de Planes Municipales".

"Presido tres consorcios de agua, tres. Hablo con gente que lo pasa muy mal porque no sabéis lo que es tener problema de agua. Y el Consorcio de Agua, por encima de todo, tiene una filosofía de solidaridad, de equilibrio. Los pueblos grandes tienen un potencial brutal, pero en esos pueblos pequeños, a mí me duele en el alma cuando el diputado me dice que tengo que llevar camiones de agua", ha señalado Fernández.

Para Martín Torres, del grupo proponente, "hace muchos años que estamos luchando para eliminar estructuras que se sobredimensionan o se crean sin ningún tipo de necesidad. Esta es una de ellas y se ha demostrado desde su inicio en 2006, que con el tiempo se han ido separando otras entidades".

En opinión del portavoz del PP, este órgano aborda cuestiones de asesoramiento "que perfectamente pueden hacerse directamente por la Diputación, como sucede con otros departamentos, en otras competencias de esta casa".

En respuesta, el diputado socialista Gonzalo Domínguez ha insistido en la utilidad del Consorcio de Aguas, "que cuesta a cada ciudadano 0,25 céntimos al año". "No es un chiringuito. Cuando llegaron a la Junta de Andalucía decían que iban a quitarlos todos y lo que han hecho son más", ha asegurado .

"Gracias al Consorcio Provincial, La Puebla de los Infantes tiene una potabilizadora por el proyecto. Gracias al Consorcio y a sus técnicos, Cazalla de la Sierra tiene una depuradora de 1,3 millones que va a mejorar el agua potable, y así, un largo etcétea", ha concluido.