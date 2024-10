José Joaquín León: "Recibo el Pregón con alegría en reconocimiento a 40 años dedicados a la Semana Santa de Sevilla"

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

"Recibo el Pregón con mucha alegría y como un reconocimiento a 40 años dedicados a la Semana Santa de Sevilla". Así lo expresa el flamante pregonero de 2025, el periodista y escritor José Joaquín León, tras su designación, este viernes, por parte del Consejo de Hermandades y Cofradías. Precisamente, en noviembre, se cumplen cuatro décadas de su primer artículo sobre la Semana Mayor en el diario ABC, en la sección 'La Campana'. El anuncio tendrá lugar el 6 de abril, Domingo de Pasión, en el Teatro de la Maestranza.

José Joaquín León tomará así el testigo del también periodista Juan Miguel Vega, director de Canal Sur Radio, que fue el encargado de exaltar la Semana Santa de Sevilla el pasado año. "En los años 90 me dijeron que podía ser pregonero y se podría pensar que, desde entonces, se me ha pasado el arroz", reconoce.

José Joaquín León (Cádiz, 1955) es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Escribe como articulista de Opinión en Diario de Sevilla, Diario de Cádiz y los diarios del Grupo Joly, del que es consejero editorial.

Hermano de la Soledad de San Lorenzo, El Silencio y San Isidoro --"alguno pensará que soy la alegría de la huerta"--, tiene claro que "no se es pregonero hasta que te nombran, y aunque he escrito muchos artículos, no tengo ni media línea del Pregón", asegura, en la que ha sido su primera intervención ante los medios tras su nombramiento, en una comparecencia junto al presidente del Consejo, Francisco Vélez, en la sede del órgano cofradiero.

José Joaquín León confía en "dejar al Consejo en buen lugar". A sus compañeros en la Junta Superior y a su familia ha agradecido, respectivamente, este nombramiento y "esas horas que nunca recuperarán y que he dedicado a las hermandades y al periodismo cofrade".

El ya pregonero afirma que la designación le cogió por sorpresa e incluso desvela que hay un vídeo "apócrifo" --bromea-- que recoge su reacción al conocer la noticia de manos de Francisco Vélez, cuando estaban reunidos en la sede del Consejo ya que desempeña el cargo de consejero de las Sacramentales.

PUESTA EN ESCENA EN EL MAESTRANZA

En cuanto a la puesta en escena, José Joaquín León tiene claro que será clásica. "El Pregón tiene su rito y hay que cumplirlo. No debemos convertirlo en un espectáculo", señala. "Lo esencial es el contenido. Debe decir algo, que el público no se marche con la sensación de haber perdido el tiempo. Que le haga disfrutar y reflexionar", asevera.

A José Joaquín León le gustaría incluir poesía con verso libre en su texto. "No me parece que si no se ha escrito un poema en la vida se intente ser Bécquer. No saldría bien". Apasionado de la literatura, destaca a Joaquín Romero Murube y a Antonio Burgos, "mi maestro", como algunos de sus referentes. "Pero sin olvidar a Chaves Nogales, Núñez Herrera, Rafael Montesinos o Caro Romero: el último gran poeta de la Semana Santa".

Para el pregonero, lo ideal es que la exaltación durase entre una hora y una hora y cuarto, a pesar de la dificultad que supone, "ya que hay que nombrar a todas las hermandades: No es un Pregón para media Sevilla", subraya.

Por último, si bien no ha anunciado la marcha que se interpretará en los instantes previos a su exaltación, sí ha confirmado que no encargará ninguna obra musical, "respetando a quienes lo han hecho, porque eso enriquece nuestro patrimonio". "Sé que muchos, teniendo en cuenta mis hermandades --sonríe-- estarán pensando en una en concreto --¿Soledad dame la mano?: no esa esa", afirma.

VARIOS RECONOCIMIENTOS LITERARIOS

El presidente del Consejo ha destacado en su intervención, antes de dar paso al pregonero, que José Joaquín León es un "periodista de raza" con numerosos premios literarios en su haber, como el XXII Romero Murube, otorgado por ABC o el XXV Premio de Andalucía de Periodismo, concedido por la Junta. "Ha demostrado su buen hacer en ambos ámbitos, por lo que es la mejor opción".

León Morgado, académico de número de la Real Academia Hispano Americana de Artes, Ciencias y Letras, con sede en Cádiz, es autor de diversos libros, algunos relacionados con las cofradías, de los que el más conocido es 'Álvarez Duarte, el niño imaginero' (Almuzara, 2019).

Su relación con las cofradías es muy amplia. Ha sido hermano mayor de la Soledad (2020-2021) y también lo fue de la hermandad de la Virgen del Carmen Coronada, en Cádiz (2008-2012). Desde julio de 2022, es consejero de Sacramentales en la Junta Superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla.