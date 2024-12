José Luis Sanz asegura que habrá nuevo presupuesto, apoya la tasa turística y sigue "trabajando" en el vuelo a Miami

Prevé presentar "en breve" los proyectos de cuatro micro aparcamientos para barrios de la ciudad

El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, se ha mostrado este jueves "convencido" de que el Ayuntamiento aprobará su nuevo proyecto presupuestario para 2025, que se eleva a 1.058 millones de euros, un tres por ciento más que las actuales cuentas municipales; ya sea con Vox o "repitiendo" la cuestión de confianza; reiterando su apoyo a la implantación de una tasa turística bajo tres "condiciones" y asegurando que el Gobierno local sigue "trabajando" en que la ciudad cuente con una conexión aérea directa con Miami (Estados Unidos).

En una entrevista en la cadena SER, el alcalde de Sevilla ha asegurado que está "convencido" de que la ciudad contará en 2025 con el nuevo presupuesto municipal diseñado por el Gobierno local del PP.

Al respecto, recordemos que el pasado 7 de noviembre, el alcalde planteaba un plazo aproximado de dos meses para alcanzar los acuerdos necesarios para la aprobación convencional del nuevo proyecto presupuestario, antes de recurrir de nuevo al mecanismo de la cuestión de confianza vinculada al presupuesto, extremo que le permitió aprobar el presupuesto de este año pese a gobernar en minoría y no contar con ningún respaldo del resto de partidos para las cuentas.

LA CUESTIÓN DE CONFIANZA

Y es que aunque dicha cuestión de confianza no prosperó en el pleno al no contar con el apoyo de la oposición, --PSOE, Vox y Podemos-IU--, la renuncia de tales grupos a promover una moción de censura conjunta para un nuevo alcalde, dada la disparidad ideológica de tales partidos, derivó merced al propio mecanismo de la cuestión de confianza en la aprobación automática de la propuesta de nuevo presupuesto para 2024, en vigor desde mediados de agosto.

En ese contexto, Sanz ha reiterado que su Gobierno local está ya negociando el nuevo proyecto presupuestario de 2025 con Vox como "única" fuerza de oposición que ha formulado enmiendas a la propuesta de nuevas cuentas; asegurando que la ciudad tendrá "sí o sí" nuevos presupuestos municipales, con el apoyo "o la abstención" de Vox o por "repetir" el mecanismo de la cuestión de confianza vinculada al presupuesto.

De otro lado, ha remarcado que hace ya "prácticamente un año" que viene reclamando al Gobierno central del socialista Pedro Sánchez entrevistas con los ministros de Fomento e Interior, para la dotación de Policía Nacional en la ciudad y los proyectos estatales de infraestructuras como la SE-40, mediante una serie de "cartas que no han sido contestadas", con lo que ha asegurado que en 2025 será "todavía más reivindicativo" con el Ejecutivo central.

Y una vez más, ha dicho ser partidario de la tasa turística, que rechaza la patronal hotelera, siempre que concurran tres "condiciones", aludiendo a que sea solicitada por el propio sector turístico, que haya consenso sobre "quién y cómo" recauda la tasa y que la misma tenga carácter "finalista" y redunde en inversiones garantizadas en aspectos como la mejora de los servicios públicos, el patrimonio histórico municipal y obras en los barrios.

EL VUELO A MIAMI

En esa misma materia, ha asegurado que el Ayuntamiento sigue "trabajando" en que Sevilla cuente con una conexión aérea directa con Estados Unidos, concretamente con Miami, con cuyas autoridades hay "conversaciones" según ha indicado. "Es una de las prioridades", ha asegurado.

También de nuevo, ha asegurado que el futuro de la llanura de Tablada es un "debate que no está en la mesa" del Gobierno local, porque "no es prioritario" y además no cuenta con "mayoría suficiente" en el pleno para acometer una revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como la que necesitaría una operación así.

Al respecto, recordemos que hasta el momento, la Justicia ha tumbado tanto los diferentes recursos del conglomerado empresarial propietario de los terrenos de Tablada contra su actual calificación urbanística como suelo no urbanizable de especial protección, fijada en el PGOU de 2006, como los intentos de expropiación incoados en el pasado por el Ayuntamiento hispalense para el objetivo de transformar la zona en un parque periurbano.

POLÍTICA DE VIVIENDA

Su "prioridad", según ha alegado, es "mejorar la oferta de vivienda" de la ciudad para solucionar esa problemática social y recuperar la barrera de los 700.000 habitantes, con su plan de 15.000 nuevas viviendas hasta 2027, más al detalle 10.500 de renta libre y 4.600 viviendas protegidas, cupo este último en el que 1.511 corresponden íntegramente a Emvisesa, con 900 ya en construcción; y 3.100 serán promovidas mediante colaboración público-privada.

También ha manifestado que "en breve" serán presentados los proyectos de cuatro micro aparcamientos de 150 o 200 plazas en barrios de Sevilla, después de que en julio fuese encomendado a la Gerencia de Urbanismo las actuaciones de licitación de suelos para la construcción de aparcamientos de este tipo en las calles Virgen de la Antigua, Virgen de Luján, Bogotá y Tabladilla.