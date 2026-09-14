José Luis Sanz entrega a Facundo Díaz la Copa Sevilla de Tenis: "Un torneo descubridor de grandes talentos"

Foto de familia tras la entrega de galardones a los finalistas de la Copa Sevilla de Tenis - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha entregado la Copa Sevilla de Tenis al argentino Facundo Díaz Acosta, que se ha impuesto por 2-0 al serbio Dusan Lajovic en la final disputada, este domingo, en el Real Club de Tenis Betis.

"La Copa Sevilla, ATP Challenger 125, tras más de seis décadas disputándose, se ha consolidado como una cita imprescindible del tenis español y sitúa a Sevilla en el escaparate del tenis mundial", ha destacado el regidor en un comunicado.

Sanz ha felicitado a los grandes protagonistas de esta noche, los dos finalistas, y ha señalado que el nombre del ganador, Facundo Díaz, ya está unido para siempre a Sevilla y a grandes tenistas que han jugado en este torneo a lo largo de su historia, como Orantes, Santana, Álex Corretja, Albert Costa, Carlos Moyá, o Jim Courier, Nadal, Alcaraz, o Roberto Caballés, vencedor en las últimas tres ediciones.

El alcalde también ha dado la enhorabuena a los organizadores, al Real Club de Tenis Betis, por el "indudable éxito" de este torneo, a la Federación Andaluza de Tenis por su apuesta decidida por esta copa, al público por creer siempre en este torneo dándole su respaldo, y a los todos los jugadores participantes, "que son los que hacen brillar cada año esta competición".

La Copa Sevilla Tenis se ha consolidado como uno de los grandes torneos de tenis nacional gracias a que cuenta con una "excelente organización", que ha hecho que esta Copa "no deje de crecer y que por ella pasen los mejores tenistas del momento, unas magníficas instalaciones y una gran pista de tierra batida que garantiza la práctica del tenis al máximo nivel", y una ciudad como Sevilla, "acostumbrada a acoger grandes eventos deportivos que han como esta Copa que se ha convertido en un torneo descubridor de grandes talentos", ha afirmado el alcalde.