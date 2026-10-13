José Luis Sanz reclama a Cultura un "edificio emblemático" para el Bellas Artes "a la altura del museo y de Sevilla"

Archivo - Fachada del Museo de Bellas Artes de Sevilla en foto de archivo - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha reclamado al Ministerio de Cultura un "edificio emblemático" para el museo de Bellas Artes en relación con el proyecto de ampliación que está sobre la mesa, que contempla el Palacio de Monsalves como "segundo edificio" de la pinacoteca, y del que el regidor ha mostrado su disconformidad en reiteradas ocasiones al "no estar a la altura la ciudad". "¿Por qué un museo que ya tiene un gran contenido no puede tener un gran continente y con la firma de un arquitecto de prestigio?"

En un artículo de opinión publicado en ABC, Sanz deja claro que su oposición al citado proyecto "no responde a estrategias políticas, sino al convencimiento de que, una vez más, las administraciones apuestan por una solución de mínimos y evitan realizar en Sevilla el esfuerzo que sí acometen en otros lugares de España".

"Todos relacionamos a París con el Louvre, a Londres con la National Gallery, a Madrid con el Prado, a Amsterdam con el Rijkmuseum, a Florencia con la Galleria degli Uffizi, a San Petersburgo con el Hermitage", destaca el alcalde. En este sentido, añade, "no es casual que todos estos museos estén ubicados en edificios emblemáticos a la altura del valor patrimonial de la ciudad y de la colección pictórica", al tiempo que recalca que ninguno de ellos tiene sus obras de arte "diseminadas entre sedes menores".

Para ello, esgrime el alcalde que Sevilla tiene varios edificios "distintivos" que cumplirían "sobradamente" esta función y cuya conversión en gran museo de la ciudad reportaría un "triple beneficio": al propio inmueble, que tendría un uso más adecuado a su valor arquitectónico; a los sevillanos, que tendrían un acceso más asequible a un edificio de su patrimonio monumental; y a la imagen de Sevilla, "que pasaría a engrosar esa relación de capitales europeas con museos de referencia".

¿Por qué Sevilla se merece tan poco? ¿Qué pecado hemos cometido para que desde hace lustros no se acometan proyectos ambiciosos en la ciudad? ¿Qué extraños complejos o prejuicios tienen que vencer las administraciones para apostar de verdad por la cuarta ciudad española por número de habitantes, tercera por historia y tradición e indiscutible capital administrativa, económica y cultural del sur de España?", se pregunta el alcalde en el mencionado artículo.

Sanz recuerda que la reforma del Museo del Prado que firmó Rafael Moneo costó 152,3 millones de euros y "puso a la gran pinacoteca madrileña en el siglo XXI" y que la del Bellas Artes de Bilbao, de los arquitectos Norman Foster y Luis María Uriarte, superó los 40 millones de euros. "¿Por qué Sevilla tiene que repartir sus cuadros entre la sede actual, el Palacio de Monsalves y la antigua biblioteca de la calle Alfonso XII?", se pregunta, por último,el alcalde.