Ante el juez por verter residuos inflamables y tóxicos en zonas rurales de Alcalá (Sevilla)

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ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha identificado a los responsables de verter de forma incontrolada envases con restos de líquidos inflamables y tóxicos en zonas rurales de la localidad, sin la preceptiva gestión y tratamiento en un centro autorizado para este tipo de residuos.

Estos responsables, que tras instruirse las correspondientes diligencias serán puestos a disposición judicial, fueron localizados el pasado día 18 de agosto, cuando se detectó la presencia de una gran cantidad de envases vacíos en una zona rural dentro del término municipal, según ha informado el Gobierno local en un comunicado.

Esta actuación forma parte del conjunto de intervenciones culminadas "con éxito" por parte de la Policía Local de Alcalá, entre las que también figura la identificación de los presuntos autores de un robo con fuerza en la localidad.

Los mismos fueron identificados gracias al visionado y análisis de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del sistema de videovigilancia implantadas en la ciudad.

Finalmente, en el marco de los dispositivos de vigilancia contra el tráfico de sustancias estupefacientes a pequeña escala, el pasado día 29 de agosto los agentes han desmantelado un activo punto de venta de drogas.

La operación se inició tras detectar un "trasiego inusual" de personas en una zona de ocio de la localidad situado en calle Rafael Beca. El dispositivo policial se saldó con la incautación de diversas dosis de sustancias listas para su distribución, dinero en efectivo, balanza de precisión.

Así, se ha procedido a la detención del presunto autor de los mismo, instruyéndose las diligencias correspondientes, siendo entregado en calidad de detenido en la Comisaría del Cuerpo Nacional de esta localidad.