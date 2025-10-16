Julián Granado presenta 'El crimen del limonero', obra ambientada en Sevilla ganadora de Premio Novela Negra BMB

Julián Granado presenta 'El crimen del limonero' en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor nervense Julián Granado ha presentado esta semana en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla 'El crimen del limonero' (Bohodón Ediciones), obra que resultó finalista del Premio de Novela Negra BMB 2024 y ambientada en la Sevilla convulsa del verano de 1936.

Según una nota emitida por la institución provincial, el autor estuvo acompañado en el acto por el historiador José Luis Gutiérrez, que profundizó en el contexto histórico en el que transcurre la historia, el verano de 1936, en Sevilla; y por la editora del volumen, Marisa Garbajo.

La trama se sitúa en ese momento en el que el nuevo orden, surgido tras la sublevación del Ejército de África, impone en la ciudad de Sevilla su bando de guerra. Uno de los personajes, Elías Pascua, es un inspector de la desarticulada policía republicana, que podría haber sido uno de los fusilados tras su negativa a entregar documentación comprometedora.

Entre tanto asesinato como quedará impune, habrá uno que tendrá que ser esclarecido y, dado que los militares son "malos detectives", tendrá que ser el Chino Pascua, apartado de sus funciones, el llamado por las nuevas autoridades para investigarlo.

Según se ha enmarcado durante la presentación en la Casa de la Provincia, el olfato policial lo llevará a adentrarse en el dantesco bestiario de la Guerra Civil en la retaguardia, todo el tiempo vigilado de cerca y seguidos sus pasos por el fantasma de la muerte, que recorre la ciudad.

Así, 'El crimen del limonero' toma su nombre del arbolillo y único testigo del crimen que se investiga, que tiene lugar en un patio en el que las dos víctimas, padre e hijo, se sentaban a tomar el fresco nocturno.

Julián Granado nació en Nerva (Huelva) en 1957. En su novelística, de inspiración histórico- contemporánea, destacan además de los títulos antes citados, 'La inocencia del aceite (Premio Salvador García Aguilar); 'Los entresijos' (Premio Alhóndiga de Chiva); 'Un mundo aparte' (Premio Encina de Plata) o 'El complot de Canalejas' (Premio Ciudad de Salamanca), entre otros.