La Junta niega esperas de 6 meses en cáncer de mama de Valme de Sevilla y cifra el refuerzo en nueve profesionales más

Archivo - Hospital de Valme, en Sevilla. - HOSPITAL DE VALME DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha negado "tajantemente" que haya retrasos de seis meses en el programa de detección del cáncer de mama en el Hospital de Valme y ha cifrado en nueve profesionales más --cinco radiólogos y cuatro administrativos-- los refuerzos en cribado en este hospital sevillano.

En declaraciones a los medios en un acto en Sevilla capital, Antonio Sanz ha pedido "responsabilidad" para "no alarmar" a la ciudadanía "por otros intereses" que no son sanitarios. "Se da credibilidad a cualquier cosa", ha lamentado el consejero en alusión a la denuncia realizada por Comisiones Obreras sobre los citados retrasos en Valme.

El consejero ha recordado que la Junta de Andalucía lo que ha hecho, según sus palabras, es "potenciar el sistema de cribados" con una inversión de 110 millones de euros tras detectarse el fallo en el del cáncer de mama, con 2.317 mujeres afectadas, algunas de las cuales --sin cifras oficiales aún-- han desarrollado un tumor maligno.

En relación con los fallos del cribado del cáncer de mama, ya se han formalizado ante la justicia las primeras reclamaciones patrimoniales al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por la negligencia y daños ocasionados. Hasta el momento, son 160 las mujeres que van a presentar esas reclamaciones, según los datos de la asociación Amama, que destapó los casos.