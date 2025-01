La Junta niega "falta de respeto" del delegado de Educación en Sevilla a familias con alumnos con necesidades especiales

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, encabezada por Carmen Castillo, ha negado que hayan existido "faltas de respeto" a las familias con niños con necesidades educativas especiales, después de que el PSOE-A y Adelante Andalucía reclamaran este miércoles la dimisión o cese del delegado territorial de Desarrollo Educativo de la Junta en Sevilla, Miguel Ángel Araúz Rivero, tras las quejas de las Ampas sobre "la falta de atención".

En este sentido, la consejera de Educación, Carmen Castillo, ha señalado en rueda de prensa que "el delegado territorial es orientador, una persona sensible y que trata a todo el mundo y especialmente a los niños con necesidades educativas especiales, con delicadeza y con respeto". Así, ha asegurado que se está haciendo "un esfuerzo altísimo" para atender a los niños con necesidades educativas especiales y actualmente, 13.600 personas que trabajan en el sistema específicamente para este alumnado, que "es un 40 por ciento más de lo que había hace cinco años".

Además, ha destacado que "hay una inversión de 660 millones de euros solo para ese alumnado y aunque no llega a todo, porque es verdad que las necesidades son infinitas, se está haciendo un gran esfuerzo". De este modo, la consejera ha asegurado que "el delegado territorial, en esa reunión, trasladó a las familias el esfuerzo de la consejería y que evidentemente se puedan hacer más cosas, pero nunca hubo una falta de respeto, por lo menos en los términos en los que las familias los están manifestando".

La consejera ha insistido en que "desde la Consejería no se va a ningún sitio si la familia no apoya los procesos de enseñanza-aprendizaje de su hijo y se intenta poner todos los recursos al alcance". Así, ha recordado que el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Juanma Moreno en la educación "no se valora muchas veces lo suficiente". El 20 por ciento del presupuesto "está dedicado a educación y el 63 por ciento a las necesidades sociales, a educación, a salud y a dependencia". Así ha finalizado, "no es justo decir que no se está haciendo o que no se está trabajando y en el caso concreto del delegado territorial de Sevilla es una persona afable, considerada y que además es absolutamente sensible con las necesidades de estos alumnos".

PSOE-A Y ADELANTE ANDALUCIA PIDEN "SU DIMISIÓN"

El PSOE-A y Adelante Andalucía reclamaban este miércoles la dimisión o cese del delegado territorial de Desarrollo Educativo de la Junta en Sevilla, Miguel Ángel Araúz Rivero, tras las quejas de familias sobre la falta de atención a niños con necesidades educativas especiales.

En rueda de prensa, la portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, manifestaba que los padres y madres de niños y niñas con necesidades educativas especiales llevan años recibiendo "el más absoluto desprecio" del Gobierno de Juanma Moreno, pero en estos días se "han traspasado absolutamente todos los límites de la decencia por parte del delegado de Educación de Sevilla, que no puede seguir ni un minuto más en el cargo".

"No solo ha despreciado a los padres, sino que ha cometido, desde luego, la mayor fechoría que se puede cometer en política", decía Férriz, planteando cómo un delegado de Educación de la Junta "puede decirle a unos padres y madres que para qué quiere un niño con autismo un personal de apoyo para aprender a mover la lengua delante del espejo".

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento, José Ignacio García, ha denunciado que de la reunión que el delegado mantuvo hace unos días con más de una decena de AMPAs "que estaban preocupadas por la falta de profesionales y de recursos para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, hubo familias que han contado que salieron llorando después de las cosas que dijo el delegado".

García se ha referido a frases del delegado como que "para que quiere un niño con autismo un Peti para que le enseñe a mover la lengua delante del espejo", o a una niña que ha empezado a hablar con nueve años que "qué más quiere".