LabProCom de la Universidad de Sevilla, finalista de los VII Premios Magallanes-Elcano de Innovación Social

Proyecto 'La Primera Vuelta al Mundo Transmedia' de LabProCom - LABPROCOM

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de Proyectos en Comunicación (LabProCom) de la Universidad de Sevilla ha sido seleccionada como finalista de los VII Premios Magallanes-Elcano de Innovación Social 2026, en la categoría de Educación y aprendizaje, por su proyecto 'La Primera Vuelta al Mundo Transmedia'.

Según ha concretado la institución en un comunicado, la iniciativa propone una nueva forma de acercar la historia de la primera vuelta al mundo a los jóvenes a través de una plataforma educativa transmedia concebida como un webdoc interactivo.

La séptima edición de los Premios Magallanes-Elcano ha registrado 234 candidaturas procedentes de 15 países iberoamericanos, la mayor participación alcanzada en la historia de estos galardones.

De todas las propuestas presentadas, únicamente 36 han sido seleccionadas como finalistas. El fallo se dará a conocer el próximo 16 de septiembre, durante la gala de entrega de premios que se celebrará en Sevilla.

El producto del proyecto es una plataforma educativa transmedia concebida como un webdoc interactivo, que combina contenidos audiovisuales, ilustraciones, animaciones, pódcast, gamificación y recursos digitales interactivos.

La propuesta traslada la investigación académica a una experiencia educativa que propicia nuevas formas de aprendizaje.