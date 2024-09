Licitados los primeros contratos para el Centro de Innovación en Vehículos Aéreos no tripulados en Aerópolis (Sevilla)

SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha licitado ya los primeros contratos --tres en concreto por cerca de dos millones de euros-- para equipar el Centro de Innovación en Vehículos Aéreos No Tripulados y Movilidad Aérea Urbana (CUAM, por sus siglas en inglés; Center for Innovation in the Unmanned Aerial Vehicles and Urban Air Mobility) que irá ubicado en una nave del Parque Aeronáutico Aerópolis, en La Rinconada (Sevilla). El centro contará de hecho con dos sedes, la de Aerópolis, donde se desarrollarán sistemas relacionados con vehículos aéreos no tripulados, y en Tablada, donde se probarán dichos vehículos.

Las tres licitaciones publicadas por la US y consultadas por Europa Press servirán para suministrar e instalar un banco de pruebas para motores eléctricos --251.350 euros--; para el suministro de aeronaves no tripuladas para transporte de mercancías medianas y pequeñas destinadas --877.100 euros-- y para el suministro e instalación de un sistema de generación de viento --862.200 euros--. Antes del 15 de noviembre estarán todos los contratos de equipamiento licitados, según las previsiones del Vicerrectorado de Transferencia que dirige Felipe Rosa.

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía resolvía hace meses la concesión de una subvención nominativa a la Universidad de Sevilla por valor de seis millones para empezar a ejecutar la primera fase del CUAM. Sólo en equipamiento, se prevén 4,5 millones de euros. La adquisición de la nave en Aerópolis ha supuesto un desembolso de 820.000 euros, y en ella se espera la incorporación de 40 investigadores cuyos criterios de selección quedarán fijados en el reglamento de funcionamiento. Sí será imprescindible que estos investigadores trabajen en líneas relacionadas con el trabajo que desarrollará el CUAM y que cuenten con proyectos que sirvan para "sostener al centro", explica en declaraciones a Europa Press Felipe Rosa.

La nave de Aerópolis se calcula que esté disponible entre junio y septiembre de 2025 después de una reforma y adecuación en la que la US tendrá que invertir al menos 300.000 euros. En la sede de Tablada, que depende de la firma de una cesión demanial por parte del Ministerio de Defensa de un hangar de 7.000 metros cuadrados, sólo en la adecuación del citado hangar --en el que se harán las pruebas de vuelo de los vehículos no tripulados y formación-- la institución académica necesitará alrededor de dos millones de euros.

Esta segunda fase del CUAM en Tablada --en la que se instalará un vertipuerto con dos zonas de despegue y aterrizaje, con automatización de transporte de cargas y recarga de baterías-- está presupuestada en nueve millones. La tercera fase del proyecto, con un presupuesto de cinco millones, se centrará en la adquisición de aeronaves no tripuladas y otro equipamiento, así como el desarrollo técnico del proyecto.

Uno de los puntos valorados para conceder la financiación necesaria a este proyecto es la posición de "liderazgo" que ocupa la Universidad de Sevilla en esta materia, debido tanto a sus titulaciones en Ingeniería Aeroespacial y Máster en Ingeniería Aeronáutica, que se imparten en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, como a la existencia del laboratorio de Robótica GRVC con "liderazgo académico internacional" en Vehículos Aéreos No Tripulados y Robótica Aérea.

El director del laboratorio de Robótica GRVC, e Investigador Principal del Centro de Innovación en Vehículos Aéreos No Tripulados y Movilidad Aérea Urbana (CUAM), el catedrático Aníbal Ollero Baturone, cuenta actualmente con una Advanced Grant del European Research Council (ERC). Además, es el autor con más publicaciones a nivel mundial dentro del ámbito de las aeronaves no tripuladas, según la base de datos Scopus de Elsevier, y es también autor o coautor de cinco de las quince publicaciones más citadas a nivel mundial en sistemas multi-UAV. Ha recibido 33 premios de Investigación y Transferencia incluyendo los principales premios españoles (Rei Jaume I en Nuevas Tecnologías, Premio Nacional de Investigación en Ingeniería) y Europeos como el 'Overall ICT Technology Transfer Award' de la Comisión Europea.

También hay que tener en cuenta la experiencia adquirida por la US en la creación y mantenimiento del Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (Catec) en 2008. La demanda de los vehículos aéreos no tripulados ha experimentado un importante crecimiento en los últimos diez años. Se han desarrollado multitud de aplicaciones para estos dispositivos, entre las que están el transporte de cargas, la inspección de infraestructuras y la vigilancia, entre otras. La Comisión Europea, por su parte, estima que dentro de 20 años el mercado de los drones dará empleo a más de 100.000 personas en Europa, con una magnitud económica que rondará los diez billones de euros.