Las líneas 13 y 14 de autobús de Sevilla se limitan a Barqueta por las obras de calle Feria durante el fin de semana

Archivo - Autobús de Tussam circulando por el centro de la ciudad. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las líneas de autobús 13 y 14 de autobús urbano de Sevilla finalizarán su trayecto en Barqueta como consecuencia del corte al tráfico por obras en la calle Feria desde el sábado 29 de agosto a las 8,30, al domingo 30 a las 21,00 horas.

Según ha detallado la empresa Tussam a través de un mensaje en la red social X consultado por Europa Press, ambas líneas quedarán limitadas en Barqueta, realizando las paradas de las líneas C1 y C3 respectivamente e incorporando la parada de Resolana-Feria como provisional.

Igualmente, la línea A7 circulará por Resolana sin acceder a La Alameda, realizando también dicha parada (Resolana-Feria) y la línea C5 no circulará en el tramo comprendido entre las calles Jesús del Gran Poder y Doña María Coronel, para hacerlo en su lugar por Resolana y Ronda Histórica, con paradas provisionales en las existentes de la línea C3.

Asimismo, las línea 13 y 14, establecidas con final en la Plaza del Duque, han limitado su trayecto a la Alameda de Hércules desde el pasado mes de abril por las obras de la calle Trajano. A partir del 28 de septiembre, la línea 13 llegará a la Campana, mientras la 14 seguirá en la Alameda.