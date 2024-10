Luis Pérez renueva como director de Agronómica de la Universidad de Sevilla y Teresa Sanz asume el Proyecto Alumni

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El profesor Luis Pérez Urrestarazu ha revalidado como director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica (Etsia) de la Universidad de Sevilla (US), cargo que ostenta desde octubre de 2020, y Teresa Sanz Díaz ha tomado posesión como nueva directora del Proyecto Alumni, la Asociación de Egresados de la Universidad de Sevilla.

El director de la Etsia se plantea como principal reto de futuro terminar las obras de la escuela que, según ha comentado el rector de la US, Miguel Ángel Castro, en el acto de toma de posesión, se encuentran en este momento al 80% y cumpliendo con el plazo establecido. Este proyecto prevé, además de concluir el edificio nuevo, equiparlo y reformar el antiguo, ha recordado la US en una nota.

Asimismo, Pérez Urrestarazu se marca también un segundo objetivo, el Máster de Agricultura Digital, que está recogido dentro del nuevo mapa de titulaciones para el curso 2025/2026. Como objetivos añadidos, se ha programado potenciar la investigación y la divulgación científica y abrir un aula de cooperación al desarrollo.

Pérez Urrestarazu es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba y lleva 18 años impartiendo docencia en la Etsia en diversas asignaturas dentro del área de conocimiento de ingeniería agroforestal, fundamentalmente relacionadas con la Ingeniería Hidráulica y la Gestión de Recursos Hídricos.

Por su parte, Teresa Sanz sustituye a Gloria Jiménez, que desde junio de 2021 encabezaba el Proyecto Alumni. La nueva directora se plantea entre sus miras cerrar todos los proyectos pendientes e impulsar la asociación a nivel nacional y europeo. Es profesora titular del área de Economía Aplicada del Departamento de Análisis Económico y Economía Política desde 2019, departamento del que ha sido subdirectora durante cuatro años (2017-2020) y en el que desde 2021 ha desempeñado el cargo de secretaria académica hasta este octubre.

Además, ha formado parte de diversas comisiones adscritas a varias juntas de Facultad, así como miembro de la Junta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Sanz Díaz es doctora en Economía y Doble Máster en Economía y Desarrollo Territorial por la Universidad de Huelva y Droit, Economie, Gestion, spécialité Aménagement du Territoire et Développement Local por la Universidad de Burdeos IV.

Sus líneas de investigación se centran en Economía de la Energía, Economía Ambiental, Historia del Pensamiento Económico y Docencia universitaria. Ha participado en varios proyectos de investigación, dos de ellos de carácter nacional. Autora de diversas publicaciones repartidas en libros, capítulos de libros y revistas tanto nacionales como internacionales, como Energy Policy, Utilities Policy o Computers & Education o The European Journal of the History of Economic Thought. Además, es secretaria y miembro del equipo editorial de la revista Investigaciones de Historia Económica-Economic History Research.