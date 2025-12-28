'Lullaby', de Proyecto Kavauri, elegida mejor obra en los Premios Alcides Moreno 2025 en La Rinconada (Sevilla)

Los Premios Alcides Moreno 2025. - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El Centro Cultural de La Villa de La Rinconada (Sevilla) ha acogido la Gala Premios Alcides Moreno donde se entregan los galardones que reconocen los mejores espectáculos del Festival de Artes Escénicas para la Infancia de La Rinconada que se celebró en el mes de noviembre y que en 2025 llegó a su 31º edición. El reconocimiento a la mejor obra fue para 'Lullaby', de Proyecto Kavauri.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, esta gala ha sido dedicada a la memoria de Antonio Marín, recientemente fallecido y quien fuera concejal de Educación, entre muchas otras áreas, quien sentía un "profundo amor por la cultura".

En contexto, el jurado infantil se compuso este año por trece niños de entre seis y once años, en concreto, Daniela Villar Acevedo, Gonzalo Paguillo Jiménez, Manuel Centeno González, Nora Gómez Plaza, Eva Coca García-Baquero, Violeta Díaz Díaz, Daniel Galván Prieto, Rubén Barragán Marchena, Isabella Flores Martínez, Martina Villar Acevedo, Yolanda Lineros Díaz, Julia Masero Velázquez, Saluma Anat Bekar, que han visualizado las propuestas de este año. Así, en la gala se premian las categorías de Historia más Curiosamente Contada; Obra más Divertida; Mejor Mensaje para la Humanidad y Mejor Obra porque lo tiene Todo.

La gala ha sido conducida por alumnado de La Incubadora del Craes y han participado alrededor de 30 niños de entre cuatro a quince años, entre los que se encontraba el jurado infantil. Así, han representado la obra 'Spencer P. La alegría es un súper poder', una obra teatral infantil "llena de humor, música y aventura que invita a reflexionar sobre la importancia de la alegría, la amistad y la convivencia".

A lo largo de la obra han trabajado "valores fundamentales" como la amistad, el respeto, la empatía, la autoestima, la cooperación, la resolución pacífica de conflictos y la importancia del tiempo compartido en familia, con un mensaje "claro y optimista" sobre "la alegría, la risa y el cariño" como "auténticos superpoderes capaces de transformar el mundo".

El primer premio de la Gala ha correspondido a la obra más divertida para el espectáculo 'Solo', de Roi Borrallas, quien al no poder recoger el galardón ha dejado un mensaje de video "donde ha dado las gracias y ha mostrado su ilusión por el reconocimiento".

"Gracias a todo el festival, jurado, organización y pueblo, esperemos vernos pronto. Seguid disfrutando de la cultura", ha declarado. Por otra parte, ha entregado el premio el presidente del Craes, Rafael Coca y lo ha recogido en nombre de la compañía Juan Antonio de la Plaza de Flash Teatro.

Por su parte, el galardón a la historia más curiosamente contada ha sido para 'Un trozo de pan' de Cía Les Pinyes. Al no poder acudir a la gala han mandado un video agradeciendo el premio y deseando volver al festival. Ha entregado el premio la bailaora y miembro del Craes, Rosa Gata y ha recogido el premio Pilar y Lucas Galindo de la compañía Maluka Peka.

Asimismo, el premio mejor mensaje para la humanidad ha recaído en 'Matres', de Campi Qui Pugui. La compañía ha mandado un video donde han dado las gracias por este premio "que viene del mejor jurado del mundo. La verdad es que todavía recordamos el día que actuamos en La Rinconada. Al terminar, uno de vosotros nos dijo que este espectáculo trata sobre aprovechar la vida al máximo y estar todo el tiempo que podamos con la gente que más queremos. Nadie lo había entendido mejor". La concejala de Juventud e Infancia, Mercedes Bueno, ha entregado el premio en nombre de la compañía a Teresa Velázquez, distribuidora cultural.

Por último, el premio a la mejor obra recae en 'Lullaby', de Proyecto Kavauri. La compañía que no ha podido estar presente ha mandado un video agradeciendo el reconocimiento, "recordando su experiencia en el Festival y destacando que hacer reír es la acrobacia más difícil". La I Teniente Alcalde y delegada de Cultura, Raquel Vega, ha entregado el galardón a Pilar Távora en nombre de la compañía.

Para finalizar, Raquel Vega ha tomado la palabra y ha señalado "una nueva edición de los Premios Alcides Moreno en el marco del reconocimiento de este año de La Rinconada que revalida esa certificación de Ciudad Amiga de la Infancia cuidando a los niños y haciéndolo también desde la cultura".

Así, ha concretado que "este maravilloso festival, único en España, el más especial, porque tiene un jurado formado por niños que reconocen el talento, los espectáculos y el trabajo de las compañías que hacen obras para toda la familia".

Vega ha destacado que la importancia de esta edición, "que no es una más", es el trabajo que se ha hecho con la salud mental, con las emociones "de la mano de La Incubadora, donde podemos contar con centenares de familias que, de una forma o de otra, han sido partícipes de espectáculos y de un trabajo que pone en foco en las emociones y en los valores" para, desde pequeños, "contribuir desde la cultura a ser mejores personas".

Tal y como ha precisado la Administración local, estos premios llevan el nombre del titiritero argentino, maestro de una generación de titiriteros de Andalucía, residente en las antiguas naves del tabaco, un espacio para la creación cultural en La Rinconada, germen de la actual Nave 19, un recinto creado por el área de Cultura para dar cobijo a compañías para que puedan trabajar sus escenografías, montajes, vestuario y ensayos.