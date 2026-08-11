El Madroño (Sevilla) mira "preocupado" al incendio de Niebla que se dirige a la Pata del Caballo y a Zalamea (Huelva)

El fuego de Niebla (Huelva) - Francisco J. Olmo - Europa Press

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Madroño (Sevilla), Antonio López, ha indicado que aunque el incendio declarado el pasado jueves en Niebla (Huelva) se encuentra "muy tranquilo" en las proximidades de su municipio, "lo miran con preocupación por una lengua que se dirige a Zalamea la Real (Huelva) y la Para del Caballo, en el término onubense de Escacena del Campo.

Según ha indicado en una atención a medios, ha indicado que la previsión señalaba una dirección del viento favorable respecto a la situación de la localidad sevillana desalojada desde este pasado lunes, pero que a partir de las 14,00 horas podría volver a cambiar. "Esperemos que no haya problemas. El fuego no está nada controlado", ha añadido.

En ese sentido, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha indicado que se está trabajando en "hacer más estrecho el foco" según el empuje del viento.

Asimismo, ha anunciado un refuerzo de los medios destinados a sofocar dicho fuego, con nuevos buldócer, para combatir la propagación de las llamas por convección, que hace que se extienda 14 o 15 metros. "Hay que ser muy prudente", ha sostenido, a la vez que ha apelado a una "ventana de posibilidad" en la dirección de controlar dicho.

En esta línea, Sánchez ha celebrado la cooperación de las distintas administraciones, así como la colaboración de la población desalojada, que actualmente alcanza las 681 personas alejadas de sus hogares entre las provincias de Huelva y Sevilla.