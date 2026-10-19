El Maestranza contemplará con 'Romeo y Julieta' una "tragedia shakespeariana" con "lirismo musical" de Gounod

Foto de familia del director del Maestranza con parte del elenco de la ópera 'Roméo y Juliette', ópera presentada este lunes en la Sala de Prensa del espacio escénico del Paseo Colón - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla acogerá los días 23, 27 y 31 de octubre la ópera 'Roméo et Julette', de Charles Gounod, primera de la temporada, con producción del Teatro dell'Opera di Roma y basada en una de las célebres tragedias de William Shakespeare: un prólogo y cinco actos, con libreto de Jules Barbier y Michael Carré, que se estrenó el 27 de abril de 1867 en el Théâtre Lyrique de París, y representada por última vez en el espacio escénico del Paseo Colón en 2006.

Entre los actos primero y segundo de 'Roméo et Juliette', la protagonista pierde sus trenzas. "La adolescente despreocupada que se presenta ante el público deseando vivir en un sueño se transforma en mujer después del primer encuentro nocturno con su amante prohibido", como destaca el Teatro.

Julieta cambia su voz ligera por la de una soprano "de tintes más dramáticos, todo un desafío vocal y escénico que añade profundidad a esta opéra comique lindante por momentos con la grand opéra, una 'hermosa progresión', como la definió Charles Gounod, en un prólogo, cinco actos y cuatro dúos de amor", añaden desde el Maestranza.

Esta 'tragedia shakesperiana' regresa ahora a Sevilla con la dirección escénica de Luca De Fusco, con una visión centrada en el "eterno conflicto" entre jóvenes y adultos, "el difícil diálogo entre generaciones y el peso de las convenciones sociales. En este juego de opuestos, el día, la luminosa Julieta, contrasta con la noche plateada por la luna que identifica a Roméo".

"No hay ninguna otra ópera en la que podamos disfrutar de cuatro dúos de amor entre el tenor, entre los dos protagonistas, Romeo y Julieta, también servidos aquí en esta producción, ambos debutantes en este teatro", ha destacado el director del Maestranza, Javier Menéndez, "El elenco es maravilloso; creo que tanto vocalmente como desde el punto de vista teatral han hecho un trabajo estupendo".

La producción deja muy claro desde el principio que este amor no va a tener un final feliz, "pero esto ya nos lo cuenta el coro en el prólogo, o sea que no estamos haciendo ningún 'spoiler'", ha añadido el director del Teatro. "Pienso que Romeo es más ingenuo en su amor, pero Julieta dice dos veces que el odio es la cuna de este amor fatal; lo dice después de conocerle, antes de caer víctima de la poción que ella misma se bebe para simular su muerte".

Se trata de un gran espectáculo repleto de poesía, acción y tragedia, "con el inconfundible aroma" de la melodía francesa. Junto al citado Luca de Fusco, estará Sasha Yankevych al frente de la dirección musical y Marta Crisolini Malatesta, en diseño de escenografía y vestuario, mientras que Pavol Breslik interpretará a Romeo y Nina Minasyan encarnará a Juliette.